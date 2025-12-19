Kia prevé superar la barrera de las 60.000 matriculaciones en España para 2026. Gracias a la ofensiva de producto que ha lanzado este año, el fabricante automovilístico coreano prevé superar las matriculaciones de 2025, año que prevé cerrar con un total de 57.000 operaciones comerciales. Unas cifras que la marca espera registrar a pesar del aumento de competidores en el mercado español, con el desembarco de nuevas marcas chinas, lo que mete presión a los líderes de la tabla Toyota, Renault y Volkswagen.

Así lo ha confirmado la compañía, en conversaciones con este diario, que ha señalado que espera que en el mes de diciembre se matriculen entre unas 80.000 u 100.000 unidades, lo que dejará el mercado con un total de 1.150.000 ventas a cierre del año. Esto es, un 14% más que en el mismo periodo del año.

Matriculaciones de Kia en España

En lo que va de año, a cierre del mes de noviembre, el fabricante automovilístico coreano acumula cerca de 52.000 matriculaciones, lo que se traduce en un crecimiento de casi un 2% en comparación con 2024. Una cifra a la que Kia sumará cerca de 5.000 ventas para cerrar el año en el mercado español.

La ofensiva de lanzamientos a final de año ha impedido a la marca alcanzar su objetivo de ventas en 2025, que era cerrar cerca de las 60.000 unidades. Una cifra que sí que espera alcanzar en el nuevo año gracias al nuevo Kia Stonic, Kia Sportage y Kia EV4, entre otros modelos.

Kia Stonic, nueva ofensiva de producto

Una de los modelos con los que la firma coreana puede rascar más ventas es el nuevo Kia Stonic, su crossover del segmento B-SUV, que mantiene las opciones de gasolina e híbrida, desde 19.190 euros para el mercado nacional.

El nuevo Stonic, modelo que ha podido probar este diario, presenta bajo el capó un motor de gasolina 1.0 T-GDI diseñado para cubrir una amplia gama de necesidades de los clientes de KIA. Con 100 CV de potencia, solamente está disponible la versión gasolina que parte desde 23.990 euros.

Como alternativa, los clientes pueden optar por una versión híbrida ‘mild-hybrid’ (MHEV) de 115 CV de prestaciones, cuyo precio parte desde los 25.290 euros, por lo que Kia ofrece su precio más económico en la versión semi-electrificada. Ambos sistemas de propulsión están disponibles con cambio manual de seis velocidades y automático de doble embrague y siete velocidades para la variante MHEV.

La versión gasolina de 100 CV de potencia cuenta con una aceleración de 0 a 100 km/h en 11 segundos, mientras que la variante híbrida, el tiempo se reduce a 10,7 y 10,8 segundos dependiendo de si el modelo tiene seis o siete marchas. La configuración gasolina consigue hasta 179 km/h como velocidad máxima, mientras la edición híbrida logra 3 km/h más en velocidad punta. En cuanto a consumos, la versión gasolina tiene homologados 5,7 litros por cada 100 kilómetros, que pasan a ser 5,4 litros/100 km en el acabado híbrido.

El Kia Stonic ha cambiado ligeramente de tamaño, con un aumento de 2,5 cm de variación en la longitud que ahora es de 4,16 metros, 1,5 metros de alto, 1,76 metros de ancho y un maletero con capacidad de 352 litros (1.155 litros con los asientos traseros reclinados).