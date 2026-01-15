ITV de un coche eléctrico: cuando se pasa, precio y cuánto cuesta, que se revisa y dónde pedir cita

Precio de la ITV de un eléctrico

El precio de pasar la ITV a un coche eléctrico en nuestro país dependerá de varios conceptos, sobre todo por la Comunidad Autónoma donde te encuentres y en la estación donde la realices, pues muchos territorios, como, por ejemplo, Madrid, regulan sus propias tarifas. No obstante, en España el coste medio de pasar la ITV ronda entre los 30 y 60 euros, siendo mucho más barato para un coche de combustión convencional.

➡️ La nueva señal vía S-992e indica, en un tramo donde es frecuente la pérdida de visibilidad debido a la niebla, el número de balizas luminosas que debe dejar un vehículo entre él y el que le precede. #NuevasSeñales pic.twitter.com/3R15KZFsxA — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) July 31, 2025

Qué se revisa del coche eléctrico en la ITV

En la Inspección Técnica de Vehículos para un coche eléctrico se revisan los mismos elementos de seguridad que en un coche totalmente convencional, sobre todo para garantizar su correcto estado de funcionamiento y seguridad, es decir, se comprueban los frenos, la suspensión y la dirección, el estado y dibujo de los neumáticos, el funcionamiento de las luces y sistemas de señalización, los retrovisores, los cinturones y demás sistemas de seguridad, así como la carrocería y el chasis.

Por otro lado, los técnicos también revisarán el sistema eléctrico visible y la batería, para asegurarse principalmente que está correctamente protegida y colocada. Por último, y no menos importante, cabe destacar que, a diferencia de los coches de combustión, en los eléctricos no se realizará la prueba de emisiones contaminantes y gases de escape, tal y como destacamos líneas atrás.

🚨 No todas las balizas #V16Conectadas que se anuncian así cumplen la normativa. Es muy importante asegurarse de que un modelo está realmente certificado consultando el listado de dispositivos homologados en nuestra web 👉 https://t.co/UYLVRMaEfc#FAQSV16Conectada pic.twitter.com/EMRJL1qv4Q — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) October 23, 2025

Dónde y cómo pedir cita para la ITV

Por último, os detallaremos cómo pedir cita para pasar la ITV en tu coche eléctrico, En primer lugar, elegiremos una estación de servicio, por lo que habría que localizarla en el mapa dependiendo de la Comunidad Autónoma donde residas. Luego, debemos de entrar en la web de la estación o red de ITV para elegir la cita previa en su respectiva plataforma. Rellenaremos los datos personales y los del vehículo para avanzar en la solicitud, y donde detallaremos la numeración de la matrícula o DNI del titular. Seleccionaremos la fecha y hora disponible del día que mejor te convenga y confirmaremos la misma. El último paso será esperar a que nos llegue el email de confirmación, donde recibirás un localizador o un correo electrónico con el aprobado de la misma. Estos pasos también puedes hacerlo por teléfono: solo debes buscar el número en los portales oficiales de la estación y realizar la llamada.