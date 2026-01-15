ITV de un coche eléctrico: cuando se pasa, precio y cuánto cuesta, que se revisa y dónde pedir cita
Descubre todos los detalles de la ITV de un coche eléctrico
Pasar la Inspección Técnica de Vehículos es un requisito obligatorio cada cierto tiempo, dependiendo de la antigüedad del vehículo, que debes cumplir para poder circular con seguridad por las carreteras de nuestro país y evitar ser multado por los agentes de Policía. Esta acción debe ser ejecutada por todos los automóviles sin excepción, incluidos los coches eléctricos. Por ello, en las próximas líneas os detallaremos cuál es su precio, qué revisan en estos automóviles y cada cuánto tiempo deben de realizarlo, entre otras cuestiones. Conoce todos los detalles de la ITV de un coche eléctrico.
Cuando tiene que pasar la ITV
Un coche eléctrico, tal y como ocurre con el resto de vehículos, debe pasar la ITV siguiendo los mismos plazos generales que el resto de automóviles convencionales, es decir, la primera ITV debe pasarse a los cuatro años desde su primera matriculación; y después cada dos años hasta que cumpla la primera década. A partir de ahí, año a año. En este aspecto no hay diferencia. Sí que la hay en la inspección del mismo, sobre todo porque estos no se someten a emisiones contaminantes ni de gases de escape, aunque sí se renuevan elementos como los frenos, la dirección, la suspensión o el sistema eléctrico, entre otros, para garantizar la seguridad vial.
