ITV de un coche eléctrico: cuando se pasa, precio y cuánto cuesta, que se revisa y dónde pedir cita

Pasar la Inspección Técnica de Vehículos es un requisito obligatorio cada cierto tiempo, dependiendo de la antigüedad del vehículo, que debes cumplir para poder circular con seguridad por las carreteras de nuestro país y evitar ser multado por los agentes de Policía. Esta acción debe ser ejecutada por todos los automóviles sin excepción, incluidos los coches eléctricos. Por ello,  en las próximas líneas os detallaremos cuál es su precio, qué revisan en estos automóviles y cada cuánto tiempo deben de realizarlo, entre otras cuestiones. Conoce todos los detalles de la ITV de un coche eléctrico. 

Cuando tiene que pasar la ITV

Un coche eléctrico, tal y como ocurre con el resto de vehículos, debe pasar la ITV siguiendo los mismos plazos generales que el resto de automóviles convencionales, es decir, la primera ITV debe pasarse a los cuatro años desde su primera matriculación; y después cada dos años hasta que cumpla la primera década. A partir de ahí, año a año. En este aspecto no hay diferencia. Sí que la hay en la inspección del mismo, sobre todo porque estos no se someten a emisiones contaminantes ni de gases de escape, aunque sí se renuevan elementos como los frenos, la dirección, la suspensión o el sistema eléctrico, entre otros, para garantizar la seguridad vial.

Precio de la ITV de un eléctrico

El precio de pasar la ITV a un coche eléctrico en nuestro país dependerá de varios conceptos, sobre todo por la Comunidad Autónoma donde te encuentres y en la estación donde la realices, pues muchos territorios, como, por ejemplo, Madrid, regulan sus propias tarifas. No obstante, en España el coste medio de pasar la ITV ronda entre los 30 y 60 euros, siendo mucho más barato para un coche de combustión convencional.

Qué se revisa del coche eléctrico en la ITV

En la Inspección Técnica de Vehículos para un coche eléctrico se revisan los mismos elementos de seguridad que en un coche totalmente convencional, sobre todo para garantizar su correcto estado de funcionamiento y seguridad, es decir, se comprueban los frenos, la suspensión y la dirección, el estado y dibujo de los neumáticos, el funcionamiento de las luces y sistemas de señalización, los retrovisores, los cinturones y demás sistemas de seguridad, así como la carrocería y el chasis.

Por otro lado, los técnicos también revisarán el sistema eléctrico visible y la batería, para asegurarse principalmente que está correctamente protegida y colocada. Por último, y no menos importante, cabe destacar que, a diferencia de los coches de combustión, en los eléctricos no se realizará la prueba de emisiones contaminantes y gases de escape, tal y como destacamos líneas atrás.

Dónde y cómo pedir cita para la ITV

Por último, os detallaremos cómo pedir cita para pasar la ITV en tu coche eléctrico, En primer lugar, elegiremos una estación de servicio, por lo que habría que localizarla en el mapa dependiendo de la Comunidad Autónoma donde residas. Luego, debemos de entrar en la web de la estación o red de ITV para elegir la cita previa en su respectiva plataforma. Rellenaremos los datos personales y los del vehículo para avanzar en la solicitud, y donde detallaremos la numeración de la matrícula o DNI del titular. Seleccionaremos la fecha y hora disponible del día que mejor te convenga y confirmaremos la misma. El último paso será esperar a que nos llegue el email de confirmación, donde recibirás un localizador o un correo electrónico con el aprobado de la misma. Estos pasos también puedes hacerlo por teléfono: solo debes buscar el número en los portales oficiales de la estación y realizar la llamada.

