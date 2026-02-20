El ministro de Industria, Jordi Hereu, ha sacado pecho sobre las ayudas al coche eléctrico, a pesar de que los españoles aún no las pueden solicitar por los retrasos que está sufriendo la aprobación del Plan Auto +. Tal y como ha anunciado el Gobierno de Pedro Sánchez, estos incentivos tendrán carácter retroactivo con fecha 1 de enero de 2026 y un valor máximo de 4.500 euros, pero habrá que esperar al mes de mayo para que los beneficiarios puedan solicitar de forma oficial el dinero.

«La gente ya puede ir a comprar tranquilamente en todos los concesionarios de España porque hay una ayuda que incentiva. Y es verdad. El Plan Auto+ incorpora los criterios de la Europa que queremos, por eso incentivamos con ayudas a los coches electrificados, más a los coches eléctricos, pero a todos los electrificados; es evidente que nosotros incentivamos el que el automóvil eléctrico sea asequible y sea económico, y apoyamos el que se maximice la cadena de valor productiva en Europa, sin dogmatismos, porque efectivamente, como expresaba el Presidente del Gobierno -en referencia a Pedro Sánchez-, nosotros somos partidarios de la autonomía estratégica que definimos siempre abierta», señalaba el titular de la cartera de Industria, durante la celebración del VI Foro Anfac.

Unas declaraciones sobre las ayudas al coche eléctrico en las que Hereu presumía de un plan que, a pesar de haberse anunciado a inicios del mes de diciembre, aún no se puede solicitar de forma oficial. Lo cierto es que el Ejecutivo si que ha anunciado que, aunque los incentivos no estén aprobados en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los compradores de coches electrificados desde el 1 de enero se verán beneficiados por las ayudas del Plan Auto+.

Ayudas al coche eléctrico

Igualmente, el presidente de la patronal de fabricantes de vehículos (Anfac), Josep María Recasens, durante su ponencia, ha defendido la puesta en marcha de España del nuevo Plan Auto+ en España con 400 millones de euros para la compra de vehículos electrificados y con un incentivo mayor para aquellos producidos tanto en España como en la Unión Europea, hasta llegar a los 4.500 por unidad adquirida.

Igualmente, enfatizó el aumento de los puntos de recarga públicos en España, que se incrementaron en un 37% sobre 2024, y pronosticó un buen año para la automoción en el país gracias a las próximas medidas de la Comisión Europea.

El automóvil y el acuerdo con Mercosur

Por su parte, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha señalado que el reciente acuerdo comercial logrado entre la Unión Europea y el Mercosur es «una oportunidad de oro» para que el sector automovilístico español aumente su competitividad.

«Los dos acuerdos firmados con el Mercosur e India son una oportunidad para que aumente la demanda potencial del sector automovilístico español», ha afirmado el ministro durante su participación en el VI Foro Anfac, celebrado este jueves en Madrid.

El titular de Economía ha mencionado que el acuerdo con Mercosur supone la eliminación progresiva de 35% de aranceles a vehículos terminados y dota a la industria española de «un elemento adicional en materia de seguridad económica» por el acceso a materias primas fundamentales para el sector. «Es una oportunidad de oro que debemos saber aprovechar», ha insistido.

Además, Cuerpo ha valorado que este acuerdo se da en un contexto geopolítico en el que se está produciendo un aumento del proteccionismo por parte de Estados Unidos, con aranceles a los vehículos y sus componentes, como el acero o el aluminio, aunque España apenas exporta directamente vehículos terminados al país norteamericano, pero sí componentes (es el octavo socio comercial).