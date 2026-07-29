Hacienda hace caja con el automóvil: ingresa 42.000 millones y dispara la recaudación por el alza de precios

El Ministerio de Hacienda hace caja con el sector del automóvil e ingresa 41.995 millones en 2025, lo que se traduce en un notable incremento en comparación con el mismo periodo del año anterior. Un aumento que se debe al alza de las matriculaciones de coches, el aumento de los precios de los mismos y el incremento de los impuestos, que entraron en vigor con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Así lo refleja el Informe Anual de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), al que ha tenido acceso este diario, en el que confirma que el sector de la automoción continuó siendo uno de los principales motores económicos del país durante 2025. La aportación total del sector en materia fiscal alcanzó los 41.995 millones de euros, un 4% más que el año anterior.

Hacienda dispara la recaudación con el automóvil

De esta cifra, 6.771 millones de euros procedieron de la compra de vehículos nuevos, lo que supone un incremento del 12% respecto a 2024. Cifra que se explica por el aumento de las ventas de coches nuevos en el mercado español al alcanzar 1.148.650 operaciones en 2025, lo que se traduce en un 13% más que en el mismo periodo del año anterior.

Este aumento de la recaudación no sólo se debe al aumento de las matriculaciones, sino también a que los coches cada vez son más caros por los efectos derivados de la inflación. Por lo que cuanto más caro, más ingresa el Ejecutivo por IVA y, también, por el impuesto de matriculación, que ha representado cerca del 20% del total de los ingresos en las arcas del Estado.

Menos facturación y más inversión

En este contexto, los fabricantes alcanzaron una facturación de 80.315 millones de euros, un 3,8% más que en 2024. Mientras que el resultado neto se situó en 853 millones de euros, un 56,3% inferior al ejercicio anterior, afectado por la menor producción, los procesos de reestructuración industrial y el incremento de los costes de fabricación.

No obstante, el automóvil volvió a situarse entre los productos con mayor contribución positiva a la balanza comercial española, generando un saldo de 10.190 millones de euros gracias, principalmente, a la actividad exportadora.

La industria española de automoción volvió a demostrar en 2025 su capacidad para seguir invirtiendo y transformarse incluso en un contexto especialmente exigente. Las marcas y fabricantes de vehículos alcanzaron una inversión récord de 3.197 millones de euros, un 24,7% más que el año anterior y la mayor cifra desde que existen registros, destinada principalmente a adaptar las plantas españolas a la fabricación de vehículos electrificados y atraer nuevos proyectos industriales a nuestro país.

Pese a este escenario, el sector de la automoción mantuvo su peso estratégico para la economía española, con 53.943 empleos directos en las plantas de fabricación y una aportación decisiva al tejido industrial, al comercio exterior y a la inversión productiva del país.

En la presentación, José López-Tafall, director general de Anfac, señaló que «la inversión récord de 2025 demuestra el compromiso de los fabricantes con España». «En un año exigente para la producción y los resultados, las marcas han redoblado su apuesta por transformar sus plantas hacia el vehículo eléctrico. Es la mejor prueba de que la industria cree en el futuro industrial de nuestro país y de que España tiene la oportunidad de consolidarse como uno de los grandes polos europeos del vehículo electrificado», ha añadido.