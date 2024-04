La Guardia Civil vuelve a la carga contra los conductores que no usan un componente de su coche

La DGT ha querido en la red social «X» ha querido recordar una serie de temas sobre los intermitentes:

El resto de conductores no pueden adivinar los giros y cambios de carril que hagas.

El intermitente no se gasta (tampoco consume carburante)

Aunque no lo creamos, vienen de serie.

Los intermitentes son importantes

La DGT mantiene que los intermitentes son fundamentales para la seguridad en la circulación, y durante la vida útil del vehículo es posible usarlos más de doscientas mil veces.

Si lo hacemos de manera correcta se eviten el que se produzcan alcances, accidentes o atropellos, de tal forma que así evitas que la Guardia Civil te pueda sancionar.

En el caso de que seas de los que no utilizan los intermitentes debes corregir este comportamiento, tanto por estar seguros como por el bolsillo.

Utilización de los intermitentes

El intermitente, como nos explica la Dirección General de Tráfico, es únicamente una declaración de intenciones. Cuando se conduce, hay que pensar que utilizarlo no te va a dar prioridad sobre los otros vehículos, sino que solo te vas a limitar en poder señalizar para que otros puedan saber la maniobra que puedas realizar.

Utilizar este tipo de herramientas no solo te evitará una multa, puesto que el uso es obligatorio, sino que va a ayudar a que te encuentres con más seguridad al volante y las otras personas se pueden anticipar de forma correcta a los movimientos y que el riesgo de accidentarse sea más reducido.

Recordatorio de la Guardia Civil

Mediante las redes sociales como decíamos antes, la Guardia Civil, lo que ha querido hacer es recordar a los conductores de nuestro país de lo importante que es el que se usen bien, puesto que son bastantes los que o no los usan mucho o lo hacen poco.

“Si vas conduciendo con tu coche y vas a girar a la derecha > palanca de intermitente hacia arriba; si vas a girar a la izquierda > palanca de intermitente hacia abajo”.

Este es un gesto bastante fácil, que lo que hace es evitar muchos problemas y con el que se puede conducir sin que haya problemas.

Para los conductores que tomen la decisión de que los intermitentes no se adaptan a su estilo de conducción, recordamos que la no señalización de las obras supondrá una multa por valor de 200 euros, y el no utilizarlos con la suficiente antelación después puede ser multado con 80 euros.

Vamos a recordar una serie de situaciones en las que usar el intermitente es fundamental de cara a evitar cualquier clase de accidentes:

Los giros y cambios de sentido

La señaliza con la debida antelación de cara a poder evitar cualquier clase de colisión por alcance de todos los vehículos que circulen por la vía.

Adelantamientos

Utilización de los intermitentes en cualquier desplazamiento lateral o cambio de carril para que te puedan ver tanto los que circulan detrás como los que puedan venir de frente.

Glorietas

De cara evitar sorprender a los otros vehículos que puedan circular en ella, adquiere importancia señalizar las maniobras, tanto si es un cambio de carril como si se sale por la propia glorieta.

Estacionamientos

Si vas a aparcar el vehículo, deberás señalarlo con la mayor antelación posible, puesto que cuando vas a reducir la velocidad los vehículos que venga detrás de ti es posible que choquen contigo.

Tecnología para señalizar

La tecnología es un hecho que ha ayudado a la mejora de la señalización a nivel visual en los coches. Uno de los asistentes obligatorios que ya son obligatorios como el Sistema de Alerta de Cambio Involuntario de Carril, lo que hace es obligar al conductor a utilizar el intermitente en os cambios de carril, puesto que cuando no lo hace, el volante lo que hace es ofrecer resistencia y el conductor recibirá una advertencia acústica.

Por otra parte, bastantes modelos modernos lo que hacen es equipar intermitentes dinámicos, puesto que se van a iluminar progresivamente y de manera lineal desde dentro hacia fuera, en vez de hacerlo de una vez como los intermitentes habituales, dando más visibilidad a las señales de cada maniobra.

Se hace necesario cumplir las normas

El tema de los intermitentes es bastante discutido, puesto que en algunos sitios no suelen ser muy amigos de utilizarlos. Esto por ejemplo, lo vemos en el sur de Italia, donde circular por ciudades como Nápoles o Palermo es casi imposible ver a los conductores hacer uso de ellos.

Lo cierto es que es una mala costumbre, aunque ellos estén acostumbrados, puesto que al final obliga a que los conductores tengan que hacer mayores esfuerzos para adivinar las intenciones de los otros conductores.

Por todo ello, lo mejor es optar por utilizarlos siempre para indicar lo que vamos a realizar, puesto que estaremos ayudando a una mejor seguridad vial, algo de lo que nos vamos a beneficiar todos.