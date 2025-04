La Guardia Civil lo confirma: multas si tienes el código ’01’ en tu carnet de conducir y no haces esto

A menudo damos por sentado ciertos detalles relacionados con nuestra salud visual al volante. Sin embargo, se calcula que, cuando conducimos, más del 90% de las decisiones que tomamos están basadas en lo que vemos. Cuando obtenemos el carnet de conducir, una de las pruebas obligatorias es el examen psicotécnico, en el cual se evalúan aspectos físicos y mentales fundamentales, incluida nuestra capacidad visual. Lo mismo sucede cada vez que renovamos el carnet: si no se supera esta evaluación, no se puede circular legalmente.

Dentro de estas evaluaciones, cualquier deficiencia visual como la miopía, el astigmatismo o la hipermetropía debe ser notificada. En caso de necesitar lentes correctoras para alcanzar la agudeza visual mínima requerida, es obligatorio utilizarlas al conducir. Ahora bien, esta obligación no queda sólo en palabras: se refleja en el propio carnet de conducir mediante un código numérico específico. Y ojo, porque no cumplir con esta norma puede derivar en sanciones que quizás no esperabas.

¿Qué significa tener el código ’01’ en el carnet de conducir?

El Reglamento General de Conductores establece claramente que, si necesitas gafas o lentillas para tener una visión adecuada al conducir, debes llevarlas siempre al volante. Esta obligación queda registrada en el carnet de conducir mediante un código específico, que aparece en el apartado 12 del permiso. El más común es el código «01», seguido de otras cifras que indican el tipo exacto de corrección visual que utilizas:

01.01: Gafas

01.02: Lentes de contacto

01.03: Cristal protector

01.04: Lente opaca

01.05: Recubrimiento ocular

01.06: Gafas o lentes de contacto (cualquiera de las dos)

Algunos conductores creen que si su problema visual no es muy grave, pueden permitirse conducir sin gafas o lentillas de vez en cuando. Pero esa percepción está lejos de lo que establece la normativa. Si en tu permiso aparece el código 01.01 (gafas) o 01.02 (lentillas), y un agente de Tráfico te detiene y comprueba que no estás cumpliendo con esa indicación, puede multarte sin ningún tipo de advertencia previa. La sanción por conducir sin tus gafas o lentes correctoras, en caso de que tu carnet lo exija, asciende a 300 euros.

Intervenciones quirúrgicas

Hoy en día, las intervenciones quirúrgicas para corregir defectos de visión son cada vez más habituales. Las operaciones láser como la cirugía refractiva permiten a muchas personas olvidarse para siempre de las gafas o lentillas. Sin embargo, si decides dar ese paso y someterte a una intervención para eliminar tus dioptrías, tienes la obligación de renovar tu carnet de conducir para actualizar tu situación.

En ocasiones, por cuestiones de tiempo, agenda o simplemente por olvido, puede que no consigas renovar el carnet justo después de operarte. En ese caso, hay una alternativa provisional: lleva contigo un informe médico oficial que acredite que ya no necesitas corrección visual. Si te multan antes de poder mostrar dicho informe, aún puedes acudir a la Jefatura de Tráfico con el certificado médico y solicitar la anulación de la sanción, siempre y cuando esté dentro del plazo legal para presentar alegaciones.

Conducir es una actividad que exige toda nuestra atención, y la vista juega un papel absolutamente crucial en este proceso. Ignorar la necesidad de llevar gafas o lentillas cuando nuestro carnet lo exige no sólo pone en riesgo nuestra seguridad, sino que también puede salirnos caro en forma de sanción.

Recomendaciones de la DGT

Según datos recientes, cerca del 80% de los españoles presenta alguna alteración visual. Entre los problemas más comunes destacan la presbicia (dificultad para ver de cerca), la miopía (mala visión de lejos), el astigmatismo (visión borrosa o distorsionada) y la hipermetropía (problemas para enfocar objetos cercanos). Además, un número significativo de personas convive con más de un problema visual a la vez, lo que complica aún más la situación.

El exceso de luz, especialmente en días soleados o con reflejos intensos, puede generar fatiga visual y deslumbramientos. Unas buenas gafas de sol, con filtros adecuados, mejoran el confort y la seguridad al volante. También son muy útiles durante los atardeceres, cuando la luz incide directamente a la altura de los ojos.

La visión nocturna se ve mermada incluso en personas con buena salud ocular, y el riesgo aumenta con la edad. Señales poco visibles, dificultad para calcular distancias o encandilamientos por los faros de otros vehículos son situaciones habituales. Si notas que te cuesta ver bien de noche, evita conducir en esas condiciones. Planea tus viajes de día o en mejores condiciones de luz.

Cuanto mayor es la velocidad, más se estrecha el campo de visión. Es decir, a 120 km/h, nuestra atención visual se reduce considerablemente en los laterales. Si tienes alguna afección ocular que limite tu campo visual, disminuir la velocidad te ayudará a percibir mejor tu entorno y anticiparte a posibles imprevistos.

En resumen, si padeces algún problema visual, no basta con pasar el reconocimiento médico. Hay que tomar medidas responsables día a día para garantizar tu seguridad y la de todos.