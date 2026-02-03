El Gobierno de Pedro Sánchez embarra de burocracia las ayudas a la compra del coche eléctrico y las reduce a más de la mitad, tal y como avanzó este diario. El Ejecutivo ha anunciado que los incentivos alcanzarán un máximo de 4.500 euros, siempre y cuando, el vehículo adquirido este propulsado por motores 100% eléctricos, cueste menos de 35.000 euros y este producido en la Unión Europea (UE), batería incluida. Un importe que es más de la mitad de lo transferido a los beneficiarios en 2025 con el Plan Moves III, en el que se concedía una ayuda de hasta 7.000 euros con achatarramiento.

Así lo ha anunciado el Ejecutivo este martes que, dos meses después del anuncio del Plan Auto+, ha dado a conocer las cuantías de las ayudas a la compra de coches eléctrico, pero ha evitado dar detalles de cuando se podrán solicitar las mismas. Fuentes cercanas a la situación explican a OKDIARIO que lo más probable es que hasta finales del primer semestre y principios del segundo semestre los beneficiarios no puedan comenzar el proceso de solicitud de los incentivos.

Lo que si que ha dejado claro es que las ayudas tendrán carácter retroactivo para todas las compras realizadas desde el 1 de enero de 2026, una vez que se publique la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Ayudas al coche eléctrico, pero la mitad

Para cobrar el 100% de la ayuda máxima, el Gobierno ha tirado de burocracia y ha calculado el importe máximo a percibir por el comprador basándose en la fórmula: eléctrico, económico y europeo. Así, se premiará a aquellos modelos eléctricos más baratos fabricados en suelo europeo para ayudar a una industria que ha visto en los últimos meses la llegada de las marcas chinas al mercado.

Entrando en detalle, para que una persona pueda beneficiarse de la ayuda máxima al comprar un turismo (4.500 euros por vehículo), el coche adquirido debe ser eléctrico puro (lo que garantiza cobrar el 50% de la ayuda), tener un precio inferior a 35.000 euros (otro 25% de la ayuda) y su montaje y batería deben haber sido fabricados en Europa (el otro 25%).

En el caso de que el modelo a adquirir sea híbrido enchufable (PHEV) o de autonomía extendida (REEV) con etiqueta ‘0’ de la DGT, recibirá un 25% menos de la ayuda máxima, es decir, 3.375 euros, siempre que cumpla las otras dos condiciones: precio inferior a 35.000 euros y fabricado en Europa.

En cuanto al precio de los vehículos, aquellos cuyo coste sea inferior al 35.000 euros percibirán el 25% de la ayuda máxima, que se rebajará al 15% si cuestan entre 35.000 y 45.000 euros. Por encima de esta cifra, no se percibirá ninguna subvención.

Apuesta por el ‘made in Europe’

El made in Europe también influirá en el importe de la ayuda. Aquellos vehículos cuyo montaje y terminación final previa a la comercialización se haya realizado en una instalación industrial de la Unión Europea se les asignará el 15% de la ayuda máxima.

Si, además, una parte del proceso de fabricación de la batería se realiza en la UE, se podrán beneficiar de un 10% adicional. Este proceso deberá incluir, al menos, el ensamblaje de las ‘battery packs’, aunque se podrán proponer conceptos adicionales alternativos para beneficiarse de este 10%.