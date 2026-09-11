Geely E2: el nuevo rey de la ciudad es eléctrico y tiene 497 km de autonomía, por menos de 14.000 euros

El gigante automovilístico Geely da un golpe sobre la mesa en el mercado español con la llegada de su tercer modelo, el Geely E2. Tras el exitoso lanzamiento del Starray EM-i y el E5, la marca asiática presenta este vehículo eléctrico del segmento B, que combina la agilidad de un utilitario con el espacio y la tecnología propios de categorías muy superiores. Avalado por ser el automóvil más vendido en China en 2025 dentro de su segmento, el E2 aterriza en Europa dispuesto a revolucionar la movilidad cero emisiones y acercarla a todos los bolsillos.

Un diseño que saca una sonrisa y un habitáculo de récord

Con una carrocería compacta de solo 4,13 metros de longitud, el Geely E2 presume de unas líneas suaves en las que tanto el frontal como la zaga se inspiran visualmente en la forma de una sonrisa. Para mejorar su aerodinámica, incorpora una toma dinámica delantera AGS (Active Grille Shutter) que se abre o cierra según las necesidades de conducción.

Pero el verdadero truco de magia ocurre en su interior. Gracias a la avanzada arquitectura GEA, este compacto logra una impresionante tasa de aprovechamiento del espacio del 85%, permitiendo viajar cómodamente a cinco ocupantes adultos con cotas propias de segmentos superiores. La funcionalidad es absoluta gracias a sus 36 soluciones de almacenamiento:

Maletero trasero de 375 litros , que puede ampliarse hasta unos generosos 1.320 litros abatiendo los respaldos.

, que puede ampliarse hasta unos generosos 1.320 litros abatiendo los respaldos. Un maletero delantero (frunk) de 70 litros , una característica única en su categoría donde cabe perfectamente una maleta de cabina.

, una característica única en su categoría donde cabe perfectamente una maleta de cabina. Un hueco de 28 litros situado bajo los asientos traseros.

traseros. Un innovador cajón deslizante de 10 litros frente al asiento del acompañante, que sustituye a la guantera tradicional.

Mecánica avanzada: ágil en la ciudad y divertido en carretera

Para maximizar la eficiencia y el espacio, el Geely E2 estrena un sistema eléctrico inteligente «11 en 1», el cual agrupa los principales componentes del tren de potencia, alcanzando una eficiencia combinada del 89,2%. Además, su comportamiento dinámico ha sido puesto a punto específicamente para los gustos y carreteras de Europa. Cuenta con tracción trasera, suspensión trasera independiente multibrazo, un reparto de pesos casi perfecto del 50:50 y un reducidísimo radio de giro de solo 4,95 metros.

El cliente podrá elegir entre dos configuraciones de baterías de química LFP, ambas con refrigeración líquida y tecnología V2L (Vehicle-to-Load) de serie para cargar dispositivos externos:

Versión PRO: Equipa una batería de 35 kWh y un motor de 60 kW (80 CV). Homologa una autonomía urbana WLTP de 368 km (252 km en ciclo combinado).

Equipa una batería de 35 kWh y un motor de 60 kW (80 CV). Homologa una autonomía urbana WLTP de 368 km (252 km en ciclo combinado). Versiones PRO+ y MAX+: Dan el salto a una batería de 47 kWh y un propulsor de 85 kW (115 CV), con lo que la autonomía se dispara hasta los 497 km en ciudad (345 km en ciclo combinado) y permite recuperar del 30% al 80% de carga en unos 25 minutos con potencias de hasta 80 kW en corriente continua.

Tecnología premium y 5 estrellas de seguridad

En el salpicadero, todo el protagonismo recae sobre el potente ecosistema digital Flyme Auto. Este se gestiona a través de una espectacular pantalla táctil central de 37,1 cm (14,6 pulgadas) y un cuadro de instrumentos digital de 22,3 cm (8,8 pulgadas). Ofrece conectividad 4G, manejo intuitivo estilo smartphone, actualizaciones inalámbricas OTA y compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto de serie.

En el apartado de la seguridad, el E2 no escatima en recursos. Ha sido galardonado con las exigentes cinco estrellas Euro NCAP bajo los nuevos y estrictos protocolos de 2026. Su dotación incluye una estructura de alta resistencia, siete airbags y un impresionante arsenal de hasta 23 sistemas de asistencia a la conducción (ADAS), que abarcan desde el frenado automático de emergencia hasta el asistente de cambio automático de carril.

Precios y gama en España: la electricidad, al alcance de todos

Geely ha estructurado la gama del E2 en tres niveles de acabado (PRO, PRO+ y MAX+) y lo respalda con su programa integral Geely Care+, que incluye una fantástica garantía de 8 años o 200.000 kilómetros tanto para el vehículo como para la batería, además de tres años de asistencia en carretera 24/7.

La campaña promocional de lanzamiento para Península y Baleares rompe el mercado con las siguientes tarifas: