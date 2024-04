La producción de coches eléctricos se frena en España en el primer trimestre. La caída de las ventas en el mercado europeo, la incertidumbre provocada por las tensiones geopolíticas y la falta de suministro de piezas ha hecho que las factorías españolas dejen de producir 15.000 vehículos propulsados por motores 100% eléctricos hasta marzo, lo que se traduce en una reducción de los ensamblajes del 30% si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior. Unos números que preocupan al sector y que podrían empeorar en los próximos meses por la ralentización de las matriculaciones en Europa.

Según los datos publicados por la patronal de los fabricantes de coches (Anfac), a los que ha tenido acceso este diario, la producción de coches 100% eléctricos en las factorías españolas cerró el primer trimestre del año con 32.741 unidades ensambladas. Esto es, 15.000 coches menos en comparación con los 46.000 que se fabricaron entre los meses de enero y marzo de 2023.

«Es mala noticia la bajada de la producción de vehículos electrificados. Una situación que no hace más que alertar que de poco sirve fabricar y atraer vehículos electrificados a nuestras fábricas si no se venden en nuestro mercado, pero no podemos olvidar que la electrificación es la apuesta de la Unión Europea y el Gobierno español para cumplir con la obligación de reducción de emisiones», según José López-Tafall, director general de Anfac.

López-Tafall ha insistido en que «o trabajamos en fomentar un marco que acelere la demanda de vehículos electrificados por los particulares y las empresas con la mejora de las ayudas a la compra, la fiscalidad y la aceleración del desarrollo de las infraestructuras de recarga de acceso público, o nos enfrentaremos a una situación con un mercado a la baja que acarreará una merma en la producción y el riesgo de no cumplir nuestros objetivos de descarbonización. El sector solo no puede hacerlo todo. Las cifras actuales de mercado y producción evidencian que es necesario actuar de inmediato con medidas contundentes».

En cuanto a la fabricación de vehículos electrificados, que supone sumar a la ecuación los híbridos, los ensamblajes en las fábricas españolas registraron un retroceso de más del 21% en el primer trimestre, con la producción de con 68.075 unidades, hasta representar tan sólo el 10% del total. Mientras, en marzo, se fabricaron un total de 24.451 vehículos electrificados, lo que representa una disminución del 12% al mismo mes

del ejercicio pasado.

Producción de coches en España

La producción de vehículos cayó un 0,5% en el primer trimestre del año con respecto al mismo período de 2023, con 654.825 unidades producidas, cifra que a su vez es un 13,5% inferior a la de 2019, año previo a la pandemia. En cuanto al mes de marzo, la producción de vehículos cayó un 17,7% respecto al mismo mes del año pasado, hasta las 195.252 unidades debido a la falta de suministro.

En concreto, Anfac indica que marzo ha estado marcado tanto por los problemas en el aprovisionamiento de componentes en varias fábricas, consecuencia de los retrasos ocasionados por la crisis en el mar Rojo, como por los ajustes en la producción por la demanda del mercado, al tiempo que se le une el período vacacional de la Semana Santa.

«Observamos de manera preocupante cómo en marzo los problemas de aprovisionamiento de componentes en algunas fábricas están haciendo mella en las cifras de producción. Una caída del 20% en el último mes que lastra el buen ritmo con el que habíamos cerrado el año pasado. Habrá que esperar a ver cómo se comporta la recepción de materiales este mes para evaluar su importancia», ha concluido el director general de Anfac.