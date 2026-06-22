Los fabricantes de balizas V16 preparan una subida de precios coincidiendo con la campaña de la DGT en verano

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha cedido ante las reclamaciones de los fabricantes de la baliza V16 y pondrá en marcha una campaña en verano para fomentar su uso como dispositivo de seguridad en caso de accidente o avería en carretera. Una operación que les servirá a las compañías para inflar el precio de la luz de emergencia, que ya, a mediados del mes de junio, ha comenzado a subir, lejos de las ofertas de los meses pasados.

Así lo ha podido comprobar este diario, al consultar webs de ventas de este tipo de dispositivos de las que han desaparecido las ofertas que anunciaban hace tan solo unos meses. Eso sí, en ninguno de los casos el coste de la baliza V16 supera los números que llegó a alcanzar antes de su entrada en vigor el pasado 1 de enero hasta situarse por encima de los 50 euros.

El escenario de fuerte competencia entre fabricantes y distribuidores, que impulsó descuentos y promociones para dar salida al stock acumulado, se ha eliminado ante la puesta en marcha de una campaña de concienciación por parte de la DGT en verano.

El propio Navarro ha reconocido que la DGT pondrá en marcha esta campaña -financiada con dinero público- para aumentar las ventas de las empresas que comercializan este dispositivo de uso obligatorio desde el pasado 1 de enero, alegando que hay un «estancamiento de las ventas de la baliza V16», del que culpa a la incertidumbre y confusión generada en los primeros meses de su adopción.

Precio de la baliza V16

Los principales fabricantes de dispositivos V16 en España llevan meses advirtiendo de la situación de «incertidumbre» generada en torno al uso de este dispositivo conectado, ante lo que reclamaron al organismo que dirige Pere Navarro mayor claridad normativa, campañas informativas y una despolitización de esta medida de seguridad vial.

El sector denuncia que esta falta de claridad no sólo afecta a la seguridad vial y a la protección del consumidor, sino también a una industria nacional que ha realizado importantes inversiones en innovación, producción y desarrollo tecnológico bajo un marco normativo definido. En este sentido, subrayan que preservar la confianza en dicho marco es clave para garantizar la seguridad jurídica y la competitividad.

Tanto es así, que la empresa de los inventores de este dispositivo, Netun Solutions, se ha visto obligada a presentar un preconcurso de acreedores provocado por las bajas ventas de los dispositivos, a pesar de que su uso es obligatorio en España. Una situación por la que la compañía -antes en manos de los dos guardias civiles gallegos- ha llegado a culpar a la DGT, alegando la falta de información a los conductores.