Estos son los coches que no podrán circular más por Madrid: este día cambia todo

El 30 de junio es la fecha en la que finaliza el aviso que se produjo de cara a los turismos que tienen acceso restringido a la ZBE, la Zona de Bajas Emisiones de la capital de España, que se terminó estableciendo el 1 de enero de 2024 en la Ordenanza de Movilidad Sostenible. Todo ello significa que desde la medianoche del 1 de julio los vehículos que no vayan a cumplir con la norma medioambiental y que estén circulando por la M-30 van a tener la respectiva sanción por el Consistorio madrileño. Los vehículos afectados por dichas restricciones van a ser los que cuenten con la etiqueta A (los diésel que estén matriculados antes del año 2006 o los de gasolina que fuesen matriculados antes del año 2000), que no vayan a estar empadronados en la capital de España o no se diesen de alta en el IVTM de Madrid. Los mismos solo van a poder atravesar el término municipal madrileño usando las vías M-40, 45 y 50, así como alguna de las autovías de tipo radial, hasta que limiten con la M-40.

Recomendaciones y cámaras de vigilancia para los infractores

Lo que ha hecho la DGT es recomendar que en dicha actualización de la normativa se vaya a autorizar la circulación de los coches sin etiqueta en el caso de que deban visitar una estación de la ITV que estén dentro de los propios límites de la ZBE. En cuanto a las cámaras de vigilancia para multar a los infractores, han sido instaladas del orden de medio millar de cámaras de vigilancia que lo que harán serán controlar la Zona de Bajas Emisiones. Hablamos de que un total de 257 de ellas estarán dentro de la M-30 y en la misma vía. En el caso de 207 de ellas, están fuera de la carretera. A dicho sistema le debemos sumar los 37 fototorrojo que están distribuidos por todo el término municipal madrileño. En este periodo denominado de prueba, se captaron más de 350.000 conductores que infringieron las normas, lo que hace una media de unos 1.400 coches diariamente que pudieron ser sancionados.

Las restricciones de los coches que más contaminan se han ido aplicando progresivamente en la ciudad. El 14 de enero acabó el aviso en el caso de la M-30 y también en su interior, terminando el 30 de junio en el exterior de la vía. En este sentido, no hay marcha atrás posible.

¿Qué sanciones existen por incumplir las normas?

El acceso no permitido a las ZBE de Madrid hasta marzo de 2022 era castigado con una infracción de carácter leve, pudiendo tener una sanción que podía ser de 90 euros o de 45 euros en el caso de que se abonase por pronto pago. El caso es que un cambio en la Ley sobre Tráfico por el Gobierno central, ha hecho que sea considerada como una falta grave, por lo que ahora tiene una multa de 200 euros.

¿Y qué ocurrirá con los vehículos históricos?

Una buena pregunta que se han hecho muchos dueños de estos vehículos, puesto que la nueva Ley que se prepara permitirá que por las ZBE puedan circular los coches que tienen más de 30 años. Esta medida lo que busca es mantener el patrimonio del parque automovilístico español, el cual se ha reducido mucho en estos últimos años, a consecuencia de todas las medidas y que aún lo hará más debido a esta norma que entra en vigor el 1 de julio.

Lo que sí que da que pensar es que a muchos de los dueños que tienen coches con edades cercanas a los 30 años de antigüedad les puede llegar a compensar el esperar a que su vehículo los cumpla para poder circular por Madrid, por ejemplo, sin ningún tipo de problema.

Desde Tráfico creen que así algunos conductores conservarán los vehículos, siempre pensando que van a ser coches que tendrán un uso esporádico, algo que a la hora de la verdad dependerá del vehículo, puesto que no es lo mismo tener un deportivo de lujo del año 84 que un vehículo tiene Citroën C-15 para el reparto que a buen seguro se terminará usando más.

De todas formas, también se han escuchado informaciones de que en la Administración están pensando esta medida, precisamente porque puede que al final acaben existiendo más vehículos que tomen esta decisión de esperar a que cumplan los 30 años para poder circular por las ZBE.

Habrá que esperar a cómo queda la normativa al final y así se podrá saber de forma más exacta cuál va a ser la medida que tomará la DGT y de qué manera nos vamos a poder adaptar los conductores a la misma.

Si tu coche está cercano a la fecha, al menos por el momento, y si le tienes cariño o por motivos económicos prefieres seguir con él, te tocará estar a la espera de noticias si quieres seguir usándolo, aunque sea como vehículo histórico.