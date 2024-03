Esto es lo que te va a pasar si aparcas tu coche en la puerta de un garaje que no tiene vado

El aparcamiento en las ciudades es un trabajo a veces complicado que puede hacer que acabes haciéndolo donde no debes, como sucede con la entrada de un garaje privado.

Eso sí, ¿existe alguna circunstancia donde esté permitido? ¿Y cuándo no tenga placa de vado?

Aunque son muchos esfuerzos para la promoción de la movilidad sostenible en las urbes, el encontrar sitios para aparcar el coche es en muchas ocasiones .complejo.

Puede ocurrir que haya una buena plaza y que esté siempre disponible, tanto a la puerta de casa como del trabajo. El problema que hay es que sea un acceso a un garaje que esté bien señalizado con la señal de vado permanente (R-308).

Parece bastante claro este caso, pues la señal de prohibido aparcar es explícita, pero debes tener precaución con ello, ya que el obstaculizar la entrada o salida de vehículos del inmueble en el que se encuentre situado, además de la multa por aparcar donde no se debe (doscientos euros que pasan a quedarse en cien euros por pronto pago), puede suponer el que se avise a la grúa, por lo que la recuperación del coche puede salirte todavía más cara, es un hecho.

La prohibición se encuentra en el artículo 91.2 del Reglamento General de Circulación, que lo que hace es recordarnos que tanto una parada como el estacionamiento se tiene que hacer sin que vaya a obstaculizar la circulación, ni que vaya a suponer un riesgo para el resto de los usuarios de las vías, de tal forma que habrá que cuidar en especial la colocación del vehículo y evitar que se pueda poner en movimiento cuando no esté el conductor.

Más en concreto, en el apartado 91.2c, se prohibe el estacionamiento de un vehículo cuando vaya a obstaculizar el uso normal del paso de salida o el acceso a un inmueble de personas o animales, así como los vehículos en un vado señalizado de manera correcta.

Hay que tener cuidado con esto, puesto que la prohibición afectará a cualquier clase de vehículo donde se incluirá el de la persona que sea titular de la licencia.

No olvides, que sí que está permitido parar en un lugar que esté delimitado por un vado, siempre y cuando vaya a ser por un espacio determinado no superior a los dos minutos, y que, cuando se haga, no se obstaculice el paso de vehículos y/o peatones.

Y cuando no haya placa de vado, ¿es posible aparcar?

Estamos ante una de las dudas más habituales que hay entre los conductores, los cuales suelen tener ganas de aparcar en un sitio bueno en una calle que se encuentre repleta de vehículos.

Por desgracia, aunque no haya placa que indique vado, la parada o estacionamiento a la puerta de un garaje continúa estando prohibido, puesto que al hacerlo se seguirá obstaculizando el paso de los vehículos que vayan a entrar o salir, como nos dice el artículo 91 del RGC.

En los dos casos, te arriesgas a poder recibir una multa de 200 euros, que puede ser reducida al 50% por pronto pago, sin retirada de puntos.

Las dos situaciones se diferencian en que, sin la placa de vado, y a pesar de la multa, no vas a estar obligado legalmente a tener que retirar tu vehículo, aunque en la práctica va a depender de la interpretación que haga un agente de la autoridad. Lo mejor, en este caso, es no correr riesgos.

Si te estás preguntando de qué vale entonces un vado, (ya que siempre está prohibido estacionar), lo cierto es que es una forma de poder compensar al Ayuntamiento por el derecho de paso que obtendrán los vehículos de este garaje cuando se invada una acera pública, además del cambio esta cuando se tenga que rebajar el bordillo.

¿Qué ocurre si existe una línea amarilla?

Otra situación en el que te vas a poder ver es cuando un tramo de acera quede delimitado por una línea amarilla, que va a poder incluir o no la entrada a un garaje donde no haya placa de vado. ¿Qué es lo que dice la norma?

Nuevamente, el estacionamiento cuando se realiza frente al acceso del garaje continúa estando prohibido; y las restricciones en la línea amarilla van a depender de cómo sea la misma:

Cuando la línea amarilla sea continua, no se va a poder parar ni estacionar en el tramo que esté señalizado. Cuándo la línea sea discontinua, se va a poder parar, pero no estacionar. Las dos situaciones es posible que tengan limitaciones de horario; donde en este caso, tiene que encontrarse, específicamente, por una señal vertical.

Esperamos que después de todo lo que hemos relatado te haya quedado claro lo que te ocurre si aparcas un coche en la puerta del garaje que no tenga vado. Lo mejor siempre es no complicarse y respetar las leyes.