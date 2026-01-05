Desde el pasado 1 de enero, los españoles deben viajar en sus coches con la baliza V16 como dispositivo oficial y único de señalización de emergencias por orden del Gobierno de Pedro Sánchez. Norma que convierte a España en el único país de la Unión Europea (UE) en utilizar este dispositivo en caso de accidente. Por lo tanto, al viajar fuera del país los conductores deberán llevar también en el maletero los triángulos, que son el sistema de emergencias en carretera obligatorio en el Viejo Continente.

Según reza la Dirección General de Tráfico (DGT): «La baliza V16 conectada será el único dispositivo de preseñalización de peligro autorizado en España a partir del 1 de enero de 2026, sustituyendo de esta forma a los triángulos de emergencia».

«Tiene una doble función, por un lado, avisa a otros conductores mediante una luz intermitente de alta intensidad sobre la presencia de un vehículo detenido y por otro lado, comunica la ubicación del vehículo a la plataforma de vehículo conectado DGT 3.0 para su información en tiempo real, tanto en los paneles de mensaje variable de la carretera, como a través de los navegadores que incorporan el resto de los vehículos», añade el organismo dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez.

La DGT dice que el triángulo no vale

La DGT justifica su uso con que «los estudios realizados demuestran que el hecho de tener que transitar por la calzada o el arcén para montar unos triángulos, que tienen que estar a una distancia de 50 metros visibles a 100 metros, para posteriormente tener que volver al vehículo o ir a una a una zona de seguridad, incrementa el riesgo de atropello y la gravedad de las consecuencias».

«Nuestro objetivo principal es que no existan atropellos en nuestras vías, y es por ello que se ha decidido utilizar unos mecanismos tecnológicos que no tengan la necesidad de tener que salir del vehículo. Adicionalmente, se aprovechan las nuevas tecnologías para poder informar a los diferentes usuarios de la vía mediante sistemas ITS que tenemos en nuestras carreteras y con ello, poder llegar también a navegadores u otros elementos de información relativos al tráfico», explica el organismo.

Pese a esta justificación, España es el único país del Viejo Continente en el Gobierno y sus organismos dependientes, en este caso la DGT, que obliga a usar este dispositivo como dispositivo oficial y único de señalización de emergencias.

El Gobierno obliga a comprar la baliza V16

Según datos de idealo.es, el comparador de precios líder en Europa, la demanda de este dispositivo ha aumentado más de un 560% durante el último mes, coincidiendo con su entrada en vigor. Estos datos muestran que el crecimiento de las búsquedas no sólo responde a la cercanía de la fecha clave, sino también a la polémica generada por la escasa visibilidad que tiene este sistema, lo que ha llevado a muchos consumidores a retrasar su compra hasta el último momento.

Desde idealo recuerdan que no todas las balizas V16 son válidas, ya que es imprescindible que estén homologadas y conectadas a una red de comunicación. Además, advierten de la importancia de revisar un detalle clave antes de la compra: la fecha de caducidad de la conectividad y que determina hasta cuándo la baliza podrá comunicarse correctamente.