España se disputa la producción de un nuevo Renault eléctrico en 2028 para la planta que tiene el grupo automovilístico en Palencia, pero deberá mantener la competitividad de la fábrica de Palencia, basada en la contención de costes y continuar con la innovación en los procesos productivos. Una oportunidad para el mercado nacional, ya que sería el primer modelo de la firma del rombo con este tipo de propulsión en producirse en factorías españolas.

Así lo ha señalado el CEO del Grupo Renault, François Provost, en la conferencia de analistas posterior a la presentación de resultados anuales del grupo automovilístico, en la que explicó que «hoy, la planta de Palencia produce un modelo del segmento C y, por tanto, es lógico que el C-EV -en referencia al modelo del mismo segmento pero con motores eléctricos- se produzca allí». «Estoy a la espera de los últimos comentarios de mis equipos españoles para confirmar la adjudicación definitivamente», confeso el directivo francés.

Renault ha comenzado electrificando sus fábricas en Francia, en las que ha invertido 16.500 millones de euros desde 2020, dejando a las instalaciones españolas con la producción de vehículos con motores electrificados y de combustión interna. No obstante, tal y como ha expresado Provost, «con las regulaciones europeas, especialmente las previstas para el año 2030 sobre el coche eléctrico es lógico que otras fábricas -en referencia a las plantas españolas de Valladolid y Palencia- pasen al eléctrico».

«Nuestras fábricas españolas son competitivas, de alto nivel y con una calidad constante. El coste de producción en España es inferior al de antes del impacto de la crisis del coronavirus, de ahí, que exista una alta probabilidad de que se le asigne la producción del C-EV a partir del año 2028», ha añadido el directivo francés.

Un coche eléctrico para Renault Palencia

Un decisión que, tal y como ha podido saber este diario, depende, de forma directa, de mantener la competitividad de la fábrica de Palencia, basada en la contención de costes, su saber hacer y su calidad; continuar con la innovación en los procesos productivos -como es el caso de Plant Connect- y las competencias de los colaboradores que trabajan en las fábricas; y acordar un convenio colectivo con las organizaciones sindicales que permita asegurar el futuro de las fábricas españolas.

Reducción de costes en 2026

La reducción de costes seguirá siendo una prioridad clave dentro del Grupo en 2026 y se llevará a cabo gracias al rendimiento en la gestión de los costes variables y a una estricta disciplina sobre los costes fijos. Tanto es así que Renault espera que los costes variables (COGS) por vehículo disminuyan en torno a 400 euros al año de media, gracias especialmente a las mejoras tecnológicas, a la competitividad de Horse Powertrain y a la estrecha colaboración con sus proveedores, acompañado de una disciplina sobre los costes fijos, con un fuerte foco en la productividad.

En 2025, Renault alcanzó el objetivo de reducción del coste variable de ventas de 400 euros por vehículo en 2025, especialmente gracias a un fuerte rendimiento de las compras, que comienza a beneficiarse de las sinergias en los motores suministrados por Horse Powertrain. Este rendimiento de los costes se contrarrestó parcialmente con un aumento de los costes de garantía (-160 millones de euros).