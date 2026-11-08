La convocatoria de elecciones generales pone en guardia al sector del automóvil tras la alerta de los concesionarios de un enfriamiento de las ventas en el mes de octubre. Las matriculaciones de coches han pasado de crecer más de un 10% a subir tan sólo un 1% en el último mes, cifra que evidencia el impacto directo de la inestabilidad política en las operaciones comerciales.

Así lo han señalado fuentes del sector, en conversaciones con este diario, que han explicado que «es verdad que no hay un dato indicador en el mercado para medir el impacto de este tipo de acontecimientos, pero sí que en nuestra relación diaria con los concesionarios, nos han trasladado que ha habido un pequeño de parón de la actividad comercial y entendemos que siempre es normal en época electoral».

El impacto de las elecciones en el automóvil

«La gente tiene cierta incertidumbre por saber qué va a ocurrir y tiende a posponer esa decisión tan importante, como es la compra de un coche, hasta que haya una cierta estabilidad política. El cliente es conservador y, salvo que se trate de una decisión obligatoria, prefiere esperar», han añadido.

No obstante, las citadas fuentes confiesan que «lo realmente preocupante es la inestabilidad política ante un posible cambio de Gobierno y las dudas que surgen sobre si se va a realizar una ampliación de las ayudas, si también se va a subvencionar a los coches de combustión eficientes; dudas que pueden tardar meses en resolverse».

Situación con la que coinciden desde la patronal de los concesionarios, Faconauto, que han señalado que «durante el mes de octubre hemos notado cierta ralentización en las matriculaciones de vehículos». «No hemos visto las cifras tan importantes de septiembre y en ello confluyen varias circunstancias», ha añadido.

En concreto, el mercado de turismos registró un aumento del 1,8% de las ventas en octubre, con 98.487 nuevas matriculaciones. En el total del año, alcanza 1.010.545 de unidades vendidas, que representa un 6,2% más que en el mismo periodo del año anterior, pero por debajo de los mismos registros en 2019. Pese al mal dato de décimo mes, el buen ritmo acumulado hasta octubre permite situar la previsión de cierre de año por encima del 1,2 millón de ventas de turismos para 2026.

Las ventas de coches eléctricos en juego

Además, la patronal ha insistido en la necesidad de dar visibilidad sobre la continuidad de las ayudas a la compra de vehículos electrificados de cara al próximo ejercicio con el objetivo de no perder el efecto positivo que han tenido sobre el mercado, tras cerrar octubre con un 31,5% de cuota de venta en el mes con 31.044 unidades matriculadas.

En el total del año se acumulan 248.343 unidades vendidas, lo que se traduce en un 37,6% más que en el mismo periodo del año anterior. En este 2026, con un 24,6% de cuota, este tipo de motorizaciones ya representa 1 de cada 4 unidades vendidas en el mercado español.