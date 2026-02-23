La DGT lo hace oficial: estos conductores van a recibir 2 puntos extra en el carnet de conducir

Si quieres conseguir puntos extra en el carnet de conducir, la DGT ofrece la posibilidad de obtener hasta 2 puntos adicionales a través de un curso de conducción segura y eficiente, disponible tanto para turismos como para motocicletas. Para acceder a los puntos extra, es necesario ser titular de un permiso de conducción en vigor; que el permiso esté registrado en el Registro de Conductores e Infractores de la DGT; y tener un saldo positivo de puntos.

En caso de haber alcanzado el máximo permitido, 15 puntos, los puntos extra no se añaden, aunque sí se puede realizar el curso para reforzar la formación.El curso se divide en dos modalidades: para turismos, exclusivo para titulares del permiso B, y para motocicletas, dirigido a conductores con permisos AM, A1, A2 o A. Cada tipo de curso se puede realizar cada dos años, y los puntos extra se suman al saldo del carnet hasta un máximo de 15. La formación tiene una duración mínima de seis horas, combinando teoría y práctica, y se imparte de manera presencial.

La DGT regala 2 puntos del carnet de conducir

«Los cursos de conducción segura y eficiente (CCSE), son cursos de carácter voluntario que pueden realizar los conductores que deseen mejorar su conducción. Por ello, estos cursos tienen como objetivo formar a los conductores en distintas técnicas orientadas a evitar accidentes y reducir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes, preparándolos para solventar situaciones de peligro, adoptando buenas prácticas en la conducción y el equipamiento y evitando conductas de riesgo. Además, estos cursos pueden suponer la bonificación de puntos en el permiso de conducción si se cumplen una serie de requisitos», explica la DGT sobre la obtención de 2 puntos extra en el carnet de conducir.

Contenido de los cursos

La formación teórica comienza con una «Introducción» sobre el accidente de tráfico, desmontando falsas creencias, explicando el concepto actual de «accidentes e incidentes» y abordando la perspectiva de género en la seguridad vial, así como los principios básicos de la conducción segura. A continuación, se desarrollan las «Reglas de seguridad» bajo el marco «RSM-PVO», haciendo hincapié en la «Observación» como principio fundamental, la correcta dirección de la mirada, la «Comunicación» con otros usuarios y la importancia de la señalización, la «Toma de decisiones» adecuadas, la «Posición en la vía», el uso de carriles, las distancias de seguridad y la «Velocidad» adecuada.

También se aborda el «Cumplimiento normativo y de la señalización», subrayando la necesidad de una regulación en la vía y la relación entre normas y conducción segura, así como la conducción dirigida frente a las costumbres. El programa incluye la «Anticipación durante la conducción», la gestión de «Distracciones», la «Conducción nocturna y/o en condiciones meteorológicas adversas», el consumo de «Alcohol y otras drogas», y la importancia del «Estado del vehículo», con especial referencia a los neumáticos y comprobaciones previas. Además, se tratan los riesgos asociados a la «Nueva movilidad y protección de los usuarios vulnerables», finalizando con las «Pautas generales para una conducción segura y eficiente».

Formación práctica

La formación práctica para obtener 2 puntos extra en el carnet de conducir con esta iniciativa de la DGT se organiza en dos partes. La primera, «En circuito cerrado», tiene una duración mínima de dos horas según lo dispuesto en el anexo II. En esta fase se trabaja la «Instalación en el vehículo», incluyendo la posición de conducción, la regulación de los distintos elementos y especial referencia al cinturón de seguridad, así como el conocimiento y utilización de los mandos y ayudas a la conducción («ADAS»). También se realizan ejercicios de «Frenada con ABS» en línea recta y con esquive, tanto en suelo mojado como en seco, «Slalom», prácticas sobre la importancia de la «Distancia de seguridad» mediante un vehículo señuelo y la «Prueba de distancia recorrida tras frenada» a 30 km/h y 50 km/h, demostrada por un monitor.

La segunda parte, «En vías abiertas», dura un mínimo de dos horas y quince minutos. El monitor acompaña al alumno en el asiento del acompañante, realizando una «clase de técnica de conducción comentada», corrigiendo errores y transmitiendo el comportamiento adecuado. Con un máximo de tres alumnos por coche, cada alumno circula al menos 45 minutos, repartidos entre vías interurbanas y urbanas.

Dentro de la «Circulación en vías interurbanas», se trabajan la «Posición en la calzada y utilización de carriles», las «Distancias de seguridad», las «Velocidades máximas y adecuación de la velocidad», las «Glorietas interurbanas» y las principales «Situaciones de riesgo» como incorporaciones, trazado de curvas, cruces, desplazamientos laterales y adelantamientos, con especial atención a los usuarios vulnerables.

En la «Circulación en vías urbanas», se revisa la «Posición en la calzada y utilización de carriles», las velocidades máximas y adecuadas y las situaciones de riesgo como intersecciones, glorietas, pasos para peatones y ciclistas, vehículos pesados con puntos ciegos y la «Convivencia con medios vulnerables»: peatones, bicicletas, motocicletas y vehículos de movilidad personal.