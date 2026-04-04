La DGT lo avala: lo que debes hacer con las luces de emergencia si conectas la baliza V16 en tu coche

Lo avala la DGT, lo que debes hacer con las luces de emergencia si conectas la baliza V16 en tu coche. Es hora de saber qué es lo que puedes hacer al conectar esa nueva baliza que se ha convertido en protagonista. Podremos descubrir lo mejor de un tipo de producto de primera calidad que podría acabar siendo esencial. En estos días en los que cada detalle cuenta y en especial, si supone una multa importante.

Las luces de emergencia son uno de los elementos que hace unos años no teníamos dudas de la forma en la que funcionaban. Es hora de conocer lo que puede pasar si no colocas bien este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en unas jornadas cargadas de detalles. Una avería en medio de la carretera en esta operación retorno de las vacaciones, puede ser un problema, sino sabemos la forma en la que conectar correctamente estos dispositivos. Lo avala la propia DGT, hay una forma de colocar las luces de emergencia que debes tener en cuenta, antes que nada.

La DGT lo avala

Ante cualquier duda es importante tener en consideración algunos detalles que quizás hasta ahora no sabíamos lo que acabaría siendo importante. La DGT se encarga de descubrirnos algunos detalles que pueden aparecer ante una combinación de elementos que llegan a toda velocidad.

Estos expertos de la DGT se adaptan a unas circunstancias que van cambiando por momentos y que pueden acabar siendo los que nos saquen de cualquier duda. En especial, si estamos ante una nueva norma, todo el mundo habla de lo mismo y eso quiere decir que tocará empezar a tener en mente algunos cambios destacados.

Podremos estar muy pendientes de una DGT que avala uno de los productos que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Un tipo de detalle que, sin duda alguna, es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que cada elemento cuenta.

Estaremos pendientes de un cambio que incluye la polémica la Baliza V16 que ha acabado siendo una novedad que quizás no sabemos cómo usar. Es hora de saber qué nos estará esperando cuando suframos una avería con la nueva norma que tenemos por delante.

Si conectas la Baliza V16 esto es lo que debes hacer con las luces de emergencia

Hasta ahora no sabíamos que cada uno de los detalles que pueden acabar siendo los que nos acompañará en estos días. Hasta ahora no teníamos dudas, podríamos poner las luces de emergencia para señalizar que el coche estaba averiado, pero en estos días de nuevas balizas quizás no sabemos qué hacer con ellas.

La luz de emergencia de la Baliza V16 ya debería ser un detalle esencial en estos días en los que cada detalle cuenta de una forma diferente. Tal y como explican desde la web de la DGT: «En las carreteras con curvas, la visibilidad es más reducida tanto con triángulos como con la baliza V-16, pero esta última puede ofrecer ventajas adicionales en términos de visibilidad debido a su capacidad para emitir luz en todas las direcciones. Además, al estar la luz situada en el punto más alto del vehículo, este podrá ser visto con mayor antelación. Por otro lado, la baliza V-16 ofrece visibilidad virtual gracias al envío de la señal a la plataforma de vehículo conectado, el cual transmitirá la información a los organismos competentes en materia de tráfico que, a su vez, lo pondrán a disposición de los usuarios y proveedores de servicio a través del Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad. Esto hará que el resto de vehículos reciba la información del accidente o avería a través de los navegadores, las aplicaciones de movilidad o los ordenadores de a bordo. Por su parte, los conductores con vehículos más antiguos que no dispongan de este tipo de tecnología, podrán informarse del incidente a través de los Paneles de Mensajería Variable próximos».

Siguiendo con la misma explicación: «¿Y si tenemos una emergencia? Si tenemos una avería pero podemos continuar la marcha, debemos abandonar lo antes posible los carriles de circulación y dirigirnos hacia la primera salida disponible utilizando el arcén derecho. Si no es posible, nos detendremos en el arcén derecho o en el lugar donde menos molestemos. Encendemos la V16 Conectada y la colocamos en el techo o zona visible del vehículo donde alcance nuestra mano. No olvidemos activar las luces de emergencia. Acto seguido, valoramos si es seguro salir del vehículo a una zona fuera de peligro sin transitar por la calzada. Pero ojo, si no lo vemos claro, es preferible quedarnos dentro del vehículo con el cinturón de seguridad abrochado hasta que las condiciones permitan salir».