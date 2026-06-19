Después de la baliza V-16, la DGT confirma que llegan a España los conos conectados en tiempo real: «Informan de la ubicación exacta»

La DGT confirma que llegan a España los conos conectados en tiempo real, después de la baliza V-16 es un elemento que deberemos tener en consideración. Las nuevas tecnologías se colocan en un punto de la carretera que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa inesperada. Los expertos no dudan en darnos algunos elementos que nos ayudarán en un camino vital para muchos que no puede verse truncado, sino todo lo contrario.

El objetivo de la DGT es mejorar la seguridad en unas carreteras que cada vez están más y más transitadas. Es hora de saber un poco más qué es lo que puede afectarnos con un tipo de detalle que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Estaremos pendientes de este cambio de tendencia que nos asegura un extra de buenas sensaciones del todo inesperadas. Los expertos no dudan en obtener este tipo de elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más. Sobre algunos detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Los cambios en las normas y las novedades en la carretera pueden ser enormes antes de empezar la operación salida.

Llega una novedad importante después de la baliza V-16

Localizar a estos elementos que pueden convertirse en un problema para todos, saber que estaremos ante un cambio de tendencia que nos obliga a estar permanentemente localizados. En realidad, no estamos con nuestros teléfonos que incorporan un GPS o con algunos dispositivos que ya incorporan los vehículos.

Pero en los tiempos que corren, cualquier detalle puede ser vital para aumentar la seguridad de las cada vez más personas que circulan por la carretera. Buscar una alternativa que nos sirva para poder enfrentarnos a algunos cambios de tendencia que hasta la fecha no sabíamos.

La baliza V-16 puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que podremos empezar a cuestionarnos esta obligatoriedad o no, pero siempre debemos tener en consideración que llegó con la idea de evitar que la persona tenga que bajar del coche y ponga en riesgo su vida al transitar a pie por una carretera sin la correspondiente iluminación. El siguiente paso es establecer unos conos que pueden ayudarnos a localizar cualquier espacio.

Los conos conectados en tiempo real ya llegan a España

Llegan a España unos conos conectados en tiempo real que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En estos días que quizás nadie hubiera imaginado que podríamos empezar a ver unos conos que no sólo señalizan, sino que también marcan la posición exacta por un motivo de seguridad.

Tal y como se presenta esta medida desde la web de la DGT: «El uso de conos conectados favorece la protección de los trabajadores mientras desempeñan labores de conservación, limpieza y adecuación de la vía. Además, con respecto al resto de usuarios de la vía, estos dispositivos les advierten del riesgo que supone la presencia de obras en la calzada a través de los paneles de mensaje variable o en sus propios vehículos conectados. Por otro lado, se pueden dar situaciones en las que una obra o desperfecto en la vía debe ser señalizado, aun cuando no se encuentre ningún trabajador en la zona. En estos casos, los conos conectados también alertan a los conductores que se aproximen a ese punto. Para ello, el servicio se encarga de recibir una señal procedente de los conos desplegados en la carretera con la plataforma de vehículo conectado del NAP, siguiendo las especificaciones descritas en la Resolución de 17 de enero de 2025, de la Dirección General de Tráfico, por la que se define el protocolo y el formato para el envío de datos al Punto de Acceso Nacional sobre la realización de obras en la vía, mediante el uso de conos conectados».

Podrán tener un registro y una normativa esencial en estos días: «En desarrollo de la citada acción prioritaria se dicta el Reglamento Delegado (UE) 2015/962 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, derogado y sustituido por el Reglamento Delegado (UE) 2022/670, de 2 de febrero de 2022, por el que se complementa la Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al suministro de servicios de información de tráfico en tiempo real en toda la Unión Europea. En virtud de su artículo tercero, cada Estado miembro creará un punto de acceso nacional único para todos los usuarios respecto a

los datos viarios y de tráfico proporcionados por las autoridades viarias, los operadores de infraestructuras viarias y los proveedores de servicios. En desarrollo del mismo, el 15 de marzo de 2021 el «Boletín Oficial del Estado» publicaba la Resolución de 22 de febrero de 2021, por la que se crea el Punto de Acceso Nacional (NAP), siendo la Subdirección General de Gestión de la Movilidad y Tecnología del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico la responsable de informar a los usuarios sobre los

procedimientos a seguir para obtener el acceso e intercambio de información con el NAP».