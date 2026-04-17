¿Cuál es la diferencia entre estas dos señales? La mayoría de conductores españoles no lo sabe

La señalización vial es fundamental para la seguridad en carretera, aunque existen señales que suelen provocar dudas incluso entre conductores con años de experiencia, razón por la cual es fundamental conocer la diferencia. Un ejemplo habitual son dos señales de fondo azul con una flecha blanca que, a primera vista, parecen iguales, pero en realidad indican cosas completamente diferentes. Una de ellas es circular y la otra cuadrada, y ese detalle es clave.

«La función principal de las marcas viales es ordenar el tráfico y guiar al conductor de forma segura durante la circulación indicándole la obligación de seguir en una única dirección o en varias, de girar, o de circular en sentido giratorio. Suelen pintarse antes de intersecciones, glorietas o desvíos, donde la anticipación es clave, habitualmente en color blanco reflectante para mejorar su visibilidad tanto de día como de noche», detalla la DGT.

Conoce la diferencia entre estas señales

La señal cuadrada indica que la vía por la que se circula es de sentido único, lo que significa que todos los vehículos deben avanzar en la misma dirección. Sin embargo, esto no obliga a ir siempre recto ni impide realizar giros a derecha o izquierda, siempre que no exista otra señal que lo prohíba. Por ejemplo, al llegar a un cruce con esta señal, el conductor puede girar sin problema en cualquiera de las direcciones permitidas, pero no está autorizado a dar la vuelta ni a circular en sentido contrario, ya que la vía es de un solo sentido.

El artículo 142.1 del Reglamento General de Circulación determina: «La señalización circunstancial tiene por objeto regular la circulación adaptándola a las circunstancias cambiantes del tráfico. Se utilizarán para dar información a los conductores, advertirles de posibles peligros y dar recomendaciones o instrucciones de obligado cumplimiento. Las modificaciones que la señalización circunstancial introduce respecto de la habitual señalización vertical y horizontal terminan cuando lo establezca la propia señalización, o las causas que motivaron su imposición, momento a partir del cual aquellas vuelven a regir».

Por otro lado, la señal circular azul con flecha blanca indica obligación de dirección. En este caso, el conductor debe seguir estrictamente la dirección marcada por la flecha, sin posibilidad de girar en la intersección. Además, esta señal no implica necesariamente que la vía sea de sentido único, ya que puede encontrarse en calles con tráfico en ambos sentidos.

Formas

Las señales triangulares suelen funcionar como advertencias, avisando de posibles peligros en la vía, como curvas pronunciadas, pendientes, animales en la calzada u otras situaciones de riesgo. Por otro lado, las señales circulares tienen un carácter normativo: si son rojas indican prohibición (como la entrada restringida), mientras que si son azules señalan obligación, como la dirección de circulación.

En cambio, las señales cuadradas o rectangulares suelen ofrecer información útil al conductor, como indicaciones de ruta, servicios disponibles o normas de estacionamiento. También existen formas menos habituales. Algunas señales rectangulares amarillas se emplean para advertir de situaciones específicas o prioridades de paso.

Jerarquía

Más allá de la diferencia entre señales, cuando en la vía coinciden varias o sus indicaciones entran en conflicto, el Reglamento General de Circulación establece un orden de prioridad que se debe respetarpara evitar confusiones. En estos casos, no todas las señales tienen el mismo valor, y el conductor debe seguir una jerarquía clara. Por ejemplo, si un semáforo está en rojo pero un agente de tráfico indica que se puede pasar, siempre prevalece la indicación del agente. Del mismo modo, cuando aparecen dos señales del mismo tipo con mensajes diferentes (como dos límites de velocidad distintos) debe respetarse la más restrictiva.