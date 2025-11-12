El Gobierno de Pedro Sánchez castiga al sector del automóvil con el aumento de los costes laborales para las empresas y Marruecos ya fabrica coches tres veces más barato que España. No obstante, las factorías de coches se mantienen como los precios, en materia laboral, más bajos del Viejo Continente con niveles similares a los registrados en Eslovaquia o Polonia, lo que sitúa al país en una franja competitiva en términos de coste y eficiencia

Así lo refleja un estudio de Oliver Wyman, Getting Under the Hood of Automotive Labor Cost per Vehicle, al que ha tenido acceso este diario, que ofrece una radiografía global del coste laboral por vehículo -un indicador que combina los salarios y la productividad en las plantas de fabricación- y pone de relieve las fuertes diferencias que existen entre regiones. En un contexto marcado por la competencia asiática y la electrificación, Europa se consolida como el área más cara del mundo para fabricar automóviles, mientras que China y los nuevos polos industriales del norte de África y Latinoamérica avanzan con estructuras más ligeras y eficientes.

España mantiene una posición intermedia dentro del mapa europeo, con costes laborales por vehículo que rondan los 968 dólares, según el análisis de Oliver Wyman. Este nivel es muy inferior al de países como Francia con 2.067 dólares, Italia con 2.333 dólares o Alemania con 3.307 dólares, y comparable al de Eslovaquia o Polonia, lo que sitúa al país en una franja competitiva en términos de coste y eficiencia.

El citado informe subraya que la elevada productividad y la moderación salarial han permitido a España conservar su atractivo para nuevos proyectos industriales, especialmente en la transición hacia el vehículo electrificado. Además, las inversiones en automatización y la consolidación de plantas flexibles han favorecido su papel como plataforma exportadora para Europa.

Marruecos fabrica coches baratos

No obstante, si hacemos esta comparativa con los nuevos polos industriales emergentes, España sale perdiendo, ya que fabricar un coche en nuestro país ya es tres veces más caro que hacerlo en Marruecos, donde los costes laborales por vehículo apenas alcanzan 273 dólares. En Rumanía, estos se sitúan en 305 dólares, y en México, en torno a 414 dólares. Estas cifras explican por qué los fabricantes franceses producen ya más de la mitad de sus vehículos fuera de Francia, con el norte de África como epicentro de su estrategia industrial.

En el caso de México, la industria automovilística se ha convertido en un eje estratégico para las marcas alemanas, japonesas y coreanas, que han trasladado parte de su producción al país para mantener su competitividad en el mercado norteamericano. Turquía, aunque sigue entre los cinco países más baratos del mundo, ha visto cómo la inflación ha triplicado los salarios en los últimos tres años, acercándolos a los niveles de Japón.

Costes laborales en el automóvil europeo

En el lado contrario, los fabricantes europeos de gama alta, como Mercedes-Benz, BMW, Audi o Jaguar Land Rover, encabezan la clasificación mundial con una media de 2.232 dólares de coste laboral por vehículo, cifra que en Alemania asciende hasta los 3.307 dólares, debido al peso de los convenios colectivos y a la elevada regulación laboral.

Por debajo se sitúan los fabricantes de vehículos eléctricos puros, como Tesla o Rivian, con una media de 1.660 dólares, mientras que los fabricantes tradicionales de volumen, como Renault, Stellantis, Hyundai o Toyota, se sitúan en torno a los 880 dólares. En el extremo inferior se encuentran los fabricantes chinos, con 585 dólares, impulsados por altas tasas de automatización, plantas nuevas y costes salariales más bajos.