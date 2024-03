Los conductores que estén en esta lista deberán devolver su carnet de conducir, según la DGT

La Dirección General de Tráfico (DGT) es responsable de garantizar la seguridad vial y también de administrar el carné de conducir. Recientemente, la DGT emitió un aviso dirigido a quienes deben devolver su permiso de conducción debido a circunstancias especiales. Estas circunstancias incluyen infracciones graves, cambios de domicilio y problemas legales, que son motivos para la pérdida del permiso de conducir. A continuación, examinaremos los casos que requieren la devolución del carné a la DGT.

Conociendo más …

Si perdiste todos los puntos o cometiste infracciones de gran gravedad como conducir bajos los efectos del alcohol o las drogas, puede que te hayan retirado el carnet.

Si esto sucede, tienes que entregar el carnet en la Jefatura de Tráfico. No te olvides que conducir sin el permiso vigente es posible que te acarree importantes consecuencias con multas que pueden ser de hasta 6.000 euros o penas de cárcel que irán de los 3 a los 6 meses en el que caso de que reincidas.

Vamos a contarte otros motivos por el que la DGT puede quitar el carnet de conducir.

Si denunciaste la pérdida o robo del carnet de conducir, la DGT va a expedir uno nuevo. El caso es que si encuentras el original, después vas a tener la obligación legal de devolver la copia a Tráfico en 15 días.

De no ser así, vas a poder ser acusado de fraude en los documentos públicos, un delito que conlleve penas de prisión de tres a seis años.

Pese a que no toda la gente conozca esta norma, la DGT se va a tomar bastante en serio todo lo relacionado con los documentos duplicados.

Ten en cuenta que los permisos de conducir no cuentan con una validez indefinida, caducan a los diez años en el caso de los conductores particulares.

La llegada a la fecha de caducidad que señala tu licencia, hará que debas renovarla y entregar la antigua de forma personal en la Jefatura Provincial de Tráfico.

Conducir con el carnet caducado es considerado como una infracción grave y puede terminar suponiendo una multa de 200 euros.

Por cambio de domicilio a otra provincia

Si te vas a vivir a otra provincia debes comunicar el nuevo domicilio a la DGT en como máximo quince días. De igual manera, tendrás que pedir en la Jefatura de la nueva provincia el que te expidan una licencia con los datos convenientemente actualizados y habrá que devolver la antigua. De no ser así, puedes ser sancionado con una multa de 100 euros al no comunicar el cambio de domicilio.

Tras una revisión médica cuando pierdes aptitudes psicofísicas

Dependiendo de la edad, la totalidad de conductores se tienen que someter de forma periódica a reconocimientos médicos y psicotécnicos para poder demostrar que reúnen las condiciones físicas y mentales para poder conducir.

Cuando no superes estas pruebas, es posible que te retiren de manera cautelar el permiso por un periodo mínimo de 6 meses, hasta que vuelvas a estar apto después de un reconocimiento nuevo.

Cuando hay condena por delito contra la seguridad vial

Cometer algunos delitos de gravedad contra la seguridad del tráfico como conducir temerariamente, la negativa a los test de alcoholemia o superar los 80 km/h pueden terminar suponiendo la retirada temporal o definitiva de la licencia de conducir. Aquí deberás hacer entrega obligatoria de la misma.

Al igual que la Dirección General de Tráfico, tanto jueces como tribunales están capacitados para retirar el carnet cuando hayas cometido infracciones bastante graves o delitos contra la seguridad vial reiteradamente.

La inhabilitación especial para la conducción de vehículo a motor es posible que dure de 6 meses a 10 años. Todo dependerá de cómo sean los graves los hechos que se juzguen.

Por otra parte, desde la DGT se informa que en caso de que residas en España, por más de 6 meses, tanto por razones de estudios como laborales, vas a tener la obligación de canjear el carné de conducir extranjero por uno de España.

Para ello, es necesario que se entregue el antiguo permiso y que se superen las pruebas teóricas y prácticas que sean precisas. En cuanto tengas tu nueva licencia, no vas a poder utilizar otra.

Si tienes enfermedad o incapacidad grave, deberás informar rápidamente de esta situación a la DGT y proceder a la entrega voluntaria de tu carné de conducir. Solo si en el futuro consigues demostrar mediante reconocimiento médico que has recuperado al 100% tus capacidades físicas y mentales, podrás volver a solicitar una licencia.

Conclusiones

Como has podido leer en este artículo, hay decenas de situaciones donde la DGT puede que te obligue a que entregues de manera temporal o definitiva la licencia de conducir.

Hay que asegurarse de saber bien todos estos casos para que no incurras en una infracción sin que seas consciente de ello. No olvides que si conduces sin permiso vigente no solo arriesgarás tu economía, también la libertad.