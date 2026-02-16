Coches Z COCHES

Cómo echar aceite al coche y cada cuánto hay que hacerlo

Descubre cómo echar aceite al coche

comprobar aceite coche
Comprobando el aceite del coche.

El aceite del coche es uno de los elementos más importantes para poder conseguir un buen funcionamiento del mismo y una impecable conducción. Por ello, es muy importante mantener su buen estado y hacer revisiones periódicas o cada ‘x’ tiempo para asegurarnos que todo va sobre ruedas, nunca mejor dicho. En las próximas líneas os hablaremos del aceite del coche y trucos para poder echarlo sin problema alguno.

Qué es y para qué sirve

El aceite del coche, como la gran mayoría de usuarios conocen, es un lubricante especial que se coloca en el motor para que todas sus piezas metálicas se muevan suavemente y sin rozarse ni desgastarse en exceso. Por otro lado, también ayuda a reducir la fricción, enfría el motor, limpia todo tipo de impurezas y las protege contra la corrosión. Todos esto permite que funcione el vehículo y sus piezas de forma correcta y consiga una mayor vida útil.

Cómo echar aceite al coche

Llegamos a la pregunta del millón. Pues bien, esta acción os la explicaremos en varios sencillos pasos. Para empezar, debemos de aparcar el coche en una superficie totalmente plana y apagar el motor. A continuación, esperaremos sobre unos 10 minutos y abriremos el capó para localizar la varilla medidora del aceite, que suele tener un mango de color llamativo, como, por ejemplo, amarillo o naranja.

En segundo lugar, debemos de comprobar el nivel de aceite. ¿Cómo se hace? sacando la varilla, limpiándola con un paño y volviendo a introducirla hasta el fondo para volver a sacarla y comprobar, ahora sí, su nivel correcto. Si está cerca o por debajo del nivel mínimo, necesitarás por supuesto echarle aceite. Por ello, debemos localizar el tapón del aceite, que tiene el símbolo, y añadiremos un poco usando un embudo si es posible para evitar cualquier derrame innecesario. Es vital hacerlo poco a poco.

Por último, y una vez realizada la acción, volvemos a comprobar el nivel de la varilla y, si está en un nivel correcto, colocaremos el tapón, lo cerraremos de forma segura y colocaremos la varilla en su ubicación.

Cada cuánto hay que echarlo

En condiciones normales, el aceite del coche se cambia aproximadamente entre 10.000 o 30.000 kilómetros, según el modelo del coche y el tipo de aceite, aunque es siempre recomendable revisar el nivel del mismo una vez al mes o antes de un viaje largo para evitar sustos innecesarios. Si está un poco bajo, lo suyo sería echar un poco más para equilibrarlo. Por último, también es vital recordar que es importante leer las recomendaciones del fabricante. 

