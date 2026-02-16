Cómo echar aceite al coche y cada cuánto hay que hacerlo

Cómo echar aceite al coche

Llegamos a la pregunta del millón. Pues bien, esta acción os la explicaremos en varios sencillos pasos. Para empezar, debemos de aparcar el coche en una superficie totalmente plana y apagar el motor. A continuación, esperaremos sobre unos 10 minutos y abriremos el capó para localizar la varilla medidora del aceite, que suele tener un mango de color llamativo, como, por ejemplo, amarillo o naranja.

En segundo lugar, debemos de comprobar el nivel de aceite. ¿Cómo se hace? sacando la varilla, limpiándola con un paño y volviendo a introducirla hasta el fondo para volver a sacarla y comprobar, ahora sí, su nivel correcto. Si está cerca o por debajo del nivel mínimo, necesitarás por supuesto echarle aceite. Por ello, debemos localizar el tapón del aceite, que tiene el símbolo, y añadiremos un poco usando un embudo si es posible para evitar cualquier derrame innecesario. Es vital hacerlo poco a poco.

Por último, y una vez realizada la acción, volvemos a comprobar el nivel de la varilla y, si está en un nivel correcto, colocaremos el tapón, lo cerraremos de forma segura y colocaremos la varilla en su ubicación.

Cada cuánto hay que echarlo

En condiciones normales, el aceite del coche se cambia aproximadamente entre 10.000 o 30.000 kilómetros, según el modelo del coche y el tipo de aceite, aunque es siempre recomendable revisar el nivel del mismo una vez al mes o antes de un viaje largo para evitar sustos innecesarios. Si está un poco bajo, lo suyo sería echar un poco más para equilibrarlo. Por último, también es vital recordar que es importante leer las recomendaciones del fabricante.