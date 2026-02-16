Cómo echar aceite al coche y cada cuánto hay que hacerlo
El aceite del coche es uno de los elementos más importantes para poder conseguir un buen funcionamiento del mismo y una impecable conducción. Por ello, es muy importante mantener su buen estado y hacer revisiones periódicas o cada ‘x’ tiempo para asegurarnos que todo va sobre ruedas, nunca mejor dicho. En las próximas líneas os hablaremos del aceite del coche y trucos para poder echarlo sin problema alguno.
Qué es y para qué sirve
El aceite del coche, como la gran mayoría de usuarios conocen, es un lubricante especial que se coloca en el motor para que todas sus piezas metálicas se muevan suavemente y sin rozarse ni desgastarse en exceso. Por otro lado, también ayuda a reducir la fricción, enfría el motor, limpia todo tipo de impurezas y las protege contra la corrosión. Todos esto permite que funcione el vehículo y sus piezas de forma correcta y consiga una mayor vida útil.
