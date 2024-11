Los coches sin etiqueta que van a poder seguir circulando en esta zona de Madrid

Estamos ante un tema donde no es posible la marcha atrás, puesto que desde el 1 de enero de 2025, la totalidad de vehículos que no cuenten con etiqueta de la DGT no podrán circular por ninguna calle madrileña ni los que se encuentren empadronados en la ciudad.

El madrileño aeropuerto de Barajas, está dentro de la capital, por lo que nos debemos preguntar si la prohibición va a incluir las vías para acceder al aeropuerto, tanto si vienes de Madrid o desde otras regiones. Esto es lo que nos comenta el Ayuntamiento.

No te olvides

Conviene recordar que Madrid ZBE comprende la totalidad de la ciudad, donde no van a poder circular los vehículos sin etiqueta que no paguen el impuesto de circulación en la capital.

Desde el mes de enero no van a poder hacerlo los que carezcan sin distintivo los que estén empadronados en Madrid al incluir toda clase de vehículos.

En este aeropuerto van a poder acceder no solo los viajeros que estén conectados desde otra serie de aeropuertos, lo van a poder hacer en el coche los residentes de Madrid, así como de otras localidades de Madrid y demás comunidades, tanto cercanas como no.

¿Te multarán?

Si te preguntas si te van a multar, debes saber que en las carreteras para acceder al aeropuerto no se va a multar. Son muchas las autovías y carreteras que accederán al aeropuerto y las respectivas conexiones y enlaces:

M-11: conexión con M-30, A-1 y M-607.

M-12 (Eje Aeropuerto): lo que hace es conectar con M-40 y A-1. Existen tramos que son de peaje.

M-13: que conecta la M-12 con las terminales T1, T2 y T3.

M-14: conexión de la M-40 y enlace con la A-2.

La totalidad de estas autovías las va a gestionar el Gobierno y son de titularidad del Estado, por lo que aunque se encuentren en el término municipal de Madrid, no van a ser potestad del Consistorio, por lo que no es posible que se multe en ellas.

Esto lo confirmó el mismo ayuntamiento. Por lo tanto, no se van a incluir a efectos en Madrid ZBE y serán de acceso libre, con independencia de la etiqueta medioambiental del vehículo.

Conociendo más …

La M-40 es estatal, la M-607 es de titularidad autonómica. Por este motivo, si tenemos acceso desde dichas vías no se va a sancionar a vehículos carentes de etiqueta. O desde las que están cerca como la M-21 o la M-22. Si se abre el círculo van a quedar fuera la M-50 de titularidad del estado o la M-45 de titularidad autonómica, además de las autovías del estado que nacen y acaban en Madrid, aunque haya tramos en el término municipal (A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 y A-6).

Sin que se cruce ni la capital ni los barrios, pero si se entra por la M11 justo desde la M-30 sí que es posible que caiga multa, puesto que la circunvalación es competencia del Ayuntamiento y se encuentra en Madrid ZBE.

De igual forma, si se accede a cualquiera de las vías que se señala en cualquiera de los barrios o de los distritos de Madrid. Hablamos de la M-40 desde Vallecas, Carabanchel o Vicálvaro. Para después enlazar con la M-14.

Podemos ir al aeropuerto con coches que no tengan etiqueta, pero nunca desde otras barriadas o atravesando la capital por la M-30. Solo se puede hacer sin multa al circular por las autovías que hemos dicho.

No olvidemos que en la A-42 se puede circular libremente, salvo desde su inicio en Madrid hasta el kilómetro seis y al revés. Dicho tramo es de los llamados urbanos, siendo competencia por parte del Ayuntamiento y los accesos hacia y desde la M-30 se encuentran controlados.

La multa en Madrid de la ZBE es la segunda que más se produce

Son más de cuatrocientas sesenta las cámaras y semáforos foto-rojo. En Madrid vigilan los accesos y la circulación indebida telemáticamente por la lectura de matrícula. Dicho dispositivo llevará activo desde 2024 y ya se sancionarán a los infractores desde el mes de julio.

Al final son 464 cámaras que tienen lector OCR, de las que 257 se encuentran en el área interior que se demarca por la M30 y la misma M-30 y 207 se encuentran en los distritos de fuera de la M-30. El mapa del Ayuntamiento es posible consultar en la propia ubicación de la totalidad de dichas cámaras.

Hablamos de cincuenta y tres semáforos foto-rojo que se encargan de controlar Madrid ZBE antes de que funcionasen las cámaras, pero van a seguir multando, lo mismo que los agentes para la movilidad.