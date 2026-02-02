El Peugeot 208 ha sido el coche más vendido en España en enero de 2026 desbancando de este puesto al Dacia Sandero, que acostumbraba a ser el turismo más comercializado en el país. Un modelo que se produce en la planta que tiene el Grupo Stellantis en Figueruelas (Zaragoza) y que ha registrado un total de 2.055 matriculaciones en el primer mes del año, lo que supone duplicar las cifras que registró la marca en el mismo periodo del año anterior.

Así lo reflejan los datos de matriculaciones, publicados este lunes por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam), a los que ha tenido acceso este diario, que destacan los buenos datos del fabricante automovilístico francés que ha logrado colocar al Peugeot 208 como coche más vendido en enero en España.

La competición por ser el modelo más vendido en el primer mes del año ha estado muy reñida. Mientras que en segunda posición se ha situado el Seat Ibiza, con 1.904 unidades comercializadas, en los cuatro siguientes puestos apenas hay una diferencia de 100 unidades entre el tercer y el sexto puesto.

En concreto, en tercer lugar en el ranking se ha posicionado el Seat Arona, con 1.715 unidades, seguido de cerca por el Toyota C-HR (1.681), el Toyota Corolla (1.675) y el Dacia Sandero (1.617 registros). Completan el ‘top 10’, ya por debajo de las 1.500 matriculaciones por modelo, el Peugeot 2008 (1.453 unidades vendidas), el MG ZS (1.415), el Nissan Qashqai (1.376 registros) y el Toyota Yaris (1.349).

Peugeot 208, coche más vendido en enero

Como heredero de nueve generaciones de automóviles urbanos de Peugeot, el 208 ha disfrutado de un éxito ininterrumpido desde su lanzamiento a finales de 2019. El nuevo Peugeot 208 sorprende por su diseño inconfundiblemente deportivo, con unas líneas felinas que rinden homenaje al león que identifica a la marca.

Un modelo que se adapta a los clientes, ya que cuenta con distintos tipos de motorizaciones. Por un lado, la innovadora motorización eléctrica de 156 CV (115 Kw) sobresale, por sus 400 km de autonomía WLTP y por sus reducidos tiempos de recarga: 25 minutos para llegar al 80% de capacidad.

Y por otro lado, dos cadenas de tracción híbridas de 48 V que desarrollan, respectivamente, 100 CV y 136 CV. Sus cifras de consumo y emisiones de CO2 suponen un 15% de reducción respecto a un motor gasolina de prestaciones similares. Su sistema de recarga con frenadas y deceleraciones permiten rodar en modo 0 emisiones durante más de la mitad de los trayectos urbanos. Un catalogo que se completa con dos alternativas gasolina de 75 CV y 100 CV con cambio manual de 5 y 6 velocidades, respectivamente.

Las funciones de ayuda a la conducción refuerzan la seguridad y las prestaciones de esta berlina. Según acabados, incorpora cámara de visión trasera HD de 180º asociada a sensores de aparcamiento delanteros y traseros. También cuenta con el Pack Safety, que incluye la frenada automática de emergencia diurna y nocturna con reconocimiento de peatones y ciclistas. La lista de tecnologías es interminable.

También, puede disponer de control de crucero adaptativo con función Stop and Go que regula la distancia entre vehículos; alerta activa de cambio involuntario de carril con corrección para evitar la salida del carril, alerta de detección de fatiga y control pasivo de ángulos muertos. El sistema de reconocimiento y visualización de señales de tráfico en los cuadros de instrumentos digitales refuerza sus capacidades: stop, sentido único, prohibido adelantar y fin de prohibición de adelantamiento, se suman a las señales habituales relacionadas con la velocidad.

Respecto al diseño interior, la tecnología se convierte en uno de los puntos fuertes de este modelo. El Peugeot i-Cockpit evoluciona desde el acabado de entrada en gama con una pantalla táctil central de 10 pulgadas. Mientras que en la estética exterior, destaca la renovada identidad de la marca con el león rugiente reinando en el centro de la calandra y la zaga, grupos ópticos delanteros y traseros con tecnología de vanguardia que actualizan la estética de las tres garras o llantas de aleación con un diseño muy actual.