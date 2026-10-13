La gama Omoda continúa creciendo en España con la llegada del Omoda 4, un modelo llamado a convertirse en el nuevo acceso a la marca y en una de las propuestas más atractivas para los clientes que buscan diseño, tecnología y electrificación en formato de SUV compacto. El Omoda 4 se comercializará en el mercado español durante el primer semestre de 2027 y se convertirá en el cuarto modelo de la gama tras Omoda 5, Omoda 7 y Omoda 9.

Desarrollado para conectar con un público de espíritu joven y presentado en el Salón del Automóvil de París, el Omoda 4 apuesta por una estética más dinámica y deportiva, inspirada en detalles de superdeportivos y reinterpretada bajo los códigos de diseño avanzados de la marca. Su silueta, sus proporciones equilibradas y una identidad visual con fuerte personalidad dan forma a un vehículo con una presencia claramente diferenciadora dentro de su segmento.

Diseño exterior del Omoda 4

El diseño del Omoda 4 ha sido concebido para transmitir movimiento incluso en parado. Su diseño exterior se inspira en el mundo de los superdeportivos, con una carrocería caracterizada por líneas tensas, superficies esculpidas y ángulos marcados que generan una fuerte sensación de dinamismo.

Con 4,42 m de longitud, 1,86 m de anchura, 1,57 m de alto y una distancia entre ejes de 2,7 m, presenta unas proporciones especialmente equilibradas que refuerzan su presencia visual y optimizan el espacio disponible para los ocupantes.

El frontal destaca por su estudiado tratamiento aerodinámico y una firma lumínica afilada que enfatiza su carácter tecnológico. Los grupos ópticos LED se integran de forma natural en la carrocería y contribuyen a construir una identidad visual moderna y fácilmente reconocible.

Desde la vista lateral, la marcada línea de cintura ascendente, junto con las superficies esculpidas y las llantas de 18 pulgadas, transmite una clara orientación deportiva. El resultado es una imagen poderosa y contemporánea que conecta especialmente bien con las nuevas generaciones de conductores. En la zaga, la firma lumínica adopta una original forma de rayo que se convierte en uno de los elementos más distintivos del modelo. Este tratamiento visual refuerza su personalidad tecnológica y electrificada.

Diseño interior: una experiencia digital

El habitáculo del último lanzamiento de la marca del Grupo Chery traslada al interior el mismo planteamiento deportivo y tecnológico que define su diseño exterior. El puesto de conducción se articula alrededor de un volante multifunción achatado tanto en su parte superior como inferior, que mejora la visibilidad del cuadro de instrumentos y aporta un diseño más atractivo.

El ecosistema digital está formado por una pantalla de instrumentación de 8,8 pulgadas y una pantalla central táctil HD de 13,2 pulgadas en disposición vertical, desde la que se gestionan las principales funciones del vehículo, el sistema multimedia, la climatización y los diferentes ajustes de personalización.

Tanto la versión SHS híbrida como la eléctrica cuentan con un maletero con un volumen superior a 400 litros, ampliables hasta más de 1.100 litros con los respaldos de la segunda fila abatidos. Además, los asientos delanteros han sido desarrollados para proporcionar una adecuada combinación entre confort y sujeción lateral. Dependiendo del nivel de acabado, pueden incorporar calefacción, ventilación y reglajes eléctricos.

Motor híbrido de 224 CV

La versión híbrida incorpora la tecnología SHS (Super Hybrid System), gracias a la que el Omoda 4 rinde 224 CV de potencia y un par de 295 Nm que le permiten acelerar de 0 a 100 km/h en 8,1 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 180 km/h. Todo ello acompañado por un consumo previsto de tan solo 5,2 l/100 km. Gracias a su depósito de combustible de 51 litros y a la elevada eficiencia del conjunto, alcanza una autonomía combinada superior a 900 kilómetros.

El gran rendimiento y eficiencia del sistema se apoya, en primer lugar, en un motor de gasolina que rinde 143 CV y 215 Nm de par capaz de participar tanto en la propulsión del vehículo como en la generación de energía para recargar la batería. Este bloque constituye la base de las versiones híbridas e híbridas enchufables de la marca y se denomina 1.5 TGDI (Turbo Gasoline Direct Inyection) de cuatro cilindros y turboalimentado. La denominación DHE (Dedicated Hybrid Engine) muestra que ha sido desarrollado específicamente para vehículos electrificados.

La batería que asegura el funcionamiento del motor eléctrico principal cuenta con una química NMC (níquel-manganeso-cobalto) de 1,83 kWh de capacidad. Se caracteriza por ofrecer una potencia de descarga instantánea de hasta 85 kW durante 10 segundos, mejorando el rendimiento bajo alta carga de acelerador para, por ejemplo, facilitar los adelantamientos en carretera. Está diseñada para funcionar en un rango de temperaturas entre -35ºC y 60ºC y cuenta con un grado de estanqueidad IP68.

Motor 100% eléctrico

La variante eléctrica estará impulsada por un motor de 160 kW (218 CV) y 275 Nm de par máximo. Esto le permitirá acelerar de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 172 km/h. La batería LFP de 67 kWh le ofrecerá una autonomía superior a 450 kilómetros. Además, admitirá cargas rápidas de hasta 120 kW en corriente continua, permitiendo recuperar del 30% al 80% de la batería en apenas 22 minutos, facilitando así los desplazamientos de larga distancia.

Acabados y equipamiento

El OMODA 4 estará disponible con dos niveles de acabado, Pure y Premium, ambos con una dotación tecnológica y de confort muy completa. Desde la versión Pure incluye elementos como llantas de aleación de 18 pulgadas, faros Full LED, asientos delanteros y volante calefactados, climatizador bizona, control de crucero adaptativo (ACC), cámara de visión trasera, acceso y arranque sin llave, conectividad inalámbrica Apple CarPlay y Android Auto, alarma antirrobo, funciones remotas a través de la aplicación móvil y pintura metalizada.

Por su parte, está previsto que el acabado Premium añada equipamientos orientados a una experiencia superior, como la cámara panorámica 540°, los asistentes avanzados de aparcamiento APA y RPA, asientos ventilados con ajuste eléctrico, portón trasero de accionamiento eléctrico, cargador inalámbrico de 50 W, techo panorámico de cristal, retrovisores plegables eléctricamente, tapicería en cuero sintético e iluminación ambiental configurable.