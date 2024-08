Cambio inminente en el carnet de conducir: anuncio confirmado a partir de esta fecha

La DGT continúa haciendo una labor para que la seguridad en las vías de España esté siempre presente. Conducir es un trabajo que precisa de contar en un magnífico estado de las condiciones a nivel físico o mental, además de tener un sentido amplio de responsabilidad. Este cambio de las normas, no se ha dirigido a ningún grupo de edad en concreto, sino que va a afectar a la totalidad de conductores. Los exámenes médicos van a tener una mayor exhaustividad, y no se va a renovar el carnet a los usuarios que tengan algunas enfermedades o van a recibir un tratamiento médico que afecte a la conducción, tanto a nivel temporal como permanente.

La importancia del historial médico

El tema del historial médico pasa a ser fundamental, puesto que se analizará de forma individual y personalizada. Existen una serie de patologías que no son compatibles con conducir y por todo ello, hay solicitantes que puede que no sean aptos para la conducción de un coche. La forma que hay para afrontar la renovación del carnet es tener un informe médico que certifique que aunque haya un tratamiento o enfermedad, la persona va a encontrarse en las mejores condiciones mejores para poder conducir. Sobre este tema, lo que hizo la DGT fue compartir una lista en la que aparecerán las 35 enfermedades que no son compatibles con conducir. Evidentemente, cada caso se va a poder revisar de manera individual y tendremos en cuenta el nivel de afectación, además del tratamiento que va a recibir la persona.

Cambios en las caravanas

Aunque lo cierto es que están al opuesto de los coches deportivos de dos plazas, lo que hacen es inspirar unos grandes sueños en cuanto a libertad de movimientos y de acción.

Las autocaravanas se asocian con el poder moverse sin problemas a donde pueda llegar una carretera, lo que permite que lo hagamos sin que haya que preocuparse, al menos teóricamente, en cuanto al alojamiento y la comida.

El caso es que tienen una serie de límites para bastantes conductores de vehículos convencionales, todo ello por el peso de las autocaravanas precisa de una licencia distinta de la clase B.

Hasta no hace mucho, los permisos para conducir de clase B en la Unión Europea autorizaban a la conducción de vehículos que no van a sobrepasar los 3.500 kg, lo que va a dejar fuera del alcance unos cuantos modelos de autocaravanas, así como el límite de ventas de las mismas.

A pesar de ello, una decisión tomada hace poco por el Parlamento Europeo puede cambiar todo para las autocaravanas ampliando el peso de 3.500 a 4.250 kg.

Un tema de peso

Es límite que hay ahora de 3.500 kg no solo tratan sobre el peso del vehículo, sino al del mismo, de la carga y los pasajeros. Por todo ello se acaba hablando de la MMA.

Todo este tema del límite de peso obliga a que las firmas con los modelos de este tipo limiten los accesorios y posibilidades de dichos vehículos, usando materiales de gran ligereza y bastante caros para que se mantengan en el pero permitido. El objetivo que se busca es que las autocaravanas las puedan conducir personas con carnets de clase B.

El Parlamento Europeo y su decisión

De cara a que todo esto cambie, la ASEICAR ha promovido, junto con otras asociaciones de caravaning europeas para que aumente la MMA de las autocaravanas para que se puedan conducir con el permiso B.

Una propuesta que se debatió a final de 2023 por el Consejo Europeo y fue aprobado por el Parlamento Europeo a principios de este 2024.

Lo que va a significar que la totalidad de países de la UE tienen que ajustar las normas para permitir que las autocaravanas con pesos tengan hasta un límite de 4.250 kg circulen sin que el conductor lleve un carnet de clase C.

Eso sí, debemos saber que la medida no entró todavía en vigor. Las condiciones de las nuevas normas para las autocaravanas se van a discutir después de las elecciones del Consejo y Parlamento Europeo, que se harán entre el 6 y el 9 de junio, siendo efectiva en 2025.

Cambios en las autocaravanas

Los nuevos límites en el peso que tienen las autocaravanas son una conquista que se logró por el esfuerzo conjunto de los miembros de la ECF. No solo va a permitir a los conductores que tienen carnets B de conducir modelos de autocaravanas de gran capacidad, permitiendo que las compañías que fabrican dichos vehículos hagan cambios que beneficien a los fabricantes y usuarios.

Cuando aumenta el límite de peso, los fabricantes van a usar materiales al fabricar autocaravanas es posible que sean algo más pesados, pero también más baratos, con lo que este tipo de vehículos más accesibles, permitiendo el almacenaje para poder almacenar agua y alimentos, entre otros beneficios.