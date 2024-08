Jamás pongas el aire acondicionado nada más entrar en el coche: lo estás empeorando

Sí tomamos el coche en estos días veraniegos, luego de dejarlo aparcado por espacio de varias horas al sol, el caso es que la temperatura dentro del coche puede llegar a ser de niveles muy altos que son incómodos, pero también incluso ser un peligro para la salud de los pasajeros e incluso al rendimiento del coche.

Nos encontramos ahora en unos días en los que el termómetro llega a marcar temperaturas muy elevadas, donde los interiores de los coches pueden acabar como un horno.

Hay estudios que dicen que en el habitáculo se pueden alcanzar temperaturas por valor de 50 grados si lo dejamos al sol por espacio de una hora.

Por ejemplo, cuando nos encontramos al mediodía y los rayos solares son de mayor intensidad, el coche que esté aparcado por espacio de un par de horas al sol puede llegar a tener temperaturas por valor de sesenta grados, cuando fuera del coche el termómetro sea de 32 grados, una temperatura de lo más normal en los meses más cálidos en nuestro país.

Lo que recomienda la DGT

Hay situaciones donde el enfriamiento del interior del coche no es algo caprichoso, sino una necesidad, desde la Dirección General de Tráfico defienden que conducir cuando la temperatura sea de 35 grados o más es algo que supone un peligro tan grande como ponernos al volante con una tasa elevada de alcohol.

Por todo ello, se recomienda que el habitáculo esté a una temperatura confortable entre los 22 y los 24 grados.

El caso es que pensar que solo con poner al máximo el aire acondicionado cuando se entra en el coche se va a garantizar rápido el enfriamiento del coche es algo erróneo, puesto que no vamos a conseguir el objetivo inmediatamente.

Pensemos que existen algunas partes del vehículo, como es el caso del volante, que pueden estar muy calientes al tacto, lo que va a complicar la conducción de inmediato e incluso podemos terminar con quemaduras leves de no tener precaución.

Apertura de puertas y ventanas

De cara a la optimización de la refrigeración del coche con efectividad, lo mejor es la apertura de las ventanas y puertas primero para que el aire caliente pueda escapar rápido.

Se pueden hasta bajar las ventanillas del coche con el mando a distancia, en el caso de que tenga dicha función.

El método de origen japonés

Hay un procedimiento mediante el cual se enfría el interior del vehículo llamado el método japonés, porque lo dio a conocer un profesor de una universidad nipona.

Básicamente, trata de abrir una de las ventanas del conductor y que se abra y cierre la puerta del lado opuesto en varias ocasiones. La técnica lo que hace es crear un flujo de aire rápido mediante el coche, de tal forma que expulsa el aire que se acumula y permite que su interior se enfría de forma más eficiente.

Aunque es un método simple, el profesor asegura que la temperatura del coche llega a descender en un minuto del orden de 10 grados, todo ello por la corriente de aire que se va a producir con la apertura y cierre de la puerta.

El botón de recirculación del aire

Si te has preguntado por el significado del pictograma de la silueta de un coche con una flecha que gira en el interior, no eres al único que le ha pasado. Seguro que lo has podido ver entre las teclas que hay al lado de los instrumentos para que se ponga en marcha y regule el aire. Hablamos del botón para la recirculación del aire y busca ayudar al enfriamiento más rápido del habitáculo cuando se haya encendido el aire acondicionado. De esta forma mejora también la calidad del aire.

Este método lo que hace es crear un corriente que consigue enfriar el interior en solo un minuto, de tal forma que se reduce la temperatura hasta en unos diez grados.

Una buena forma de acelerar el trabajo que realiza el aire acondicionado es que se ponga en marcha el sistema para la recirculación, puesto que así el frío que expulsa se va a reciclar en el interior del vehículo, de tal forma que se mantendrá una temperatura de manera más constante y el interior se enfriará con mayor eficiencia.

En escasos minutos, vamos a notar que la temperatura en el interior del coche va a bajar más rápido que si el sistema de refrigeración se encuentra usando el aire de fuera. Esto es debido a que el sistema recircula solo el del habitáculo, que está unos grados más bajos que la del propio exterior.

Esperamos que todo esto que os hemos comentado sobre de qué manera debemos utilizar el aire acondicionado os sea de utilidad. Seguro que así lo usaréis mejor y podréis sobrellevar mejor las altas temperaturas.