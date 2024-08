Éste es el tiempo máximo que puedes dejar tu coche aparcado sin moverlo

Las ciudades han pasado a ser un sitio hostil para los vehículos, puesto que ahora se han convertido en un entorno donde hay prohibiciones que no conoces, caso de la prohibición de quedarse parado con el motor arrancado por más de un par de minutos. Respecto a este tipo de asuntos de menos importancia, lo que hace la DGT es delegar en los consistorios las normas a aplicar con las ordenanzas que tiene cada ayuntamiento, por lo que puede haber tantas normas que no se conozcan como ayuntamientos haya en nuestro país, todo ello dentro del marco general que establece el Reglamento de Circulación. Unas normas absurdas, como por ejemplo el límite, que afecta a la cantidad de días que va a poder quedarse aparcado un coche en el mismo lugar sin que se mueva.

Conociendo más…

Aunque no se conozca demasiado el Reglamento General de Circulación, lo que dice en su articulado, concretamente en el 93, es que: «el régimen de parada y estacionamiento en vías urbanas se regulará por ordenanzas municipales, pudiéndose adoptar las medidas necesarias para evitar el entorpecimiento del tráfico, entre ellas limitaciones horarias de duración del estacionamiento, así como las medidas correctoras precisas, incluida la retirada del vehículo o su inmovilización». Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que este artículo vale para la mayor parte de limitaciones que establecen los ayuntamientos. Así lo que hace es permitir que regulen la cantidad de días que un vehículo va a estar estacionando en el mismo sitio, tanto si es de pago como cuando no lo sea.

Hablamos de un problema de lo más serio para las familias que tienen dos vehículos y s o para los que se viajan por motivos vacacionales en avión y lo que hacen es dejar aquí el coche, puesto que los conductores que no tengan un garaje pueden contar con un problema que les termine costando una multa importante.

Son demasiadas las normativas existentes

De todas formas, no hay una sola normativa en cuanto a los días que puede llegar a estar un vehículo aparcando en el mismo lugar, por ejemplo, en Madrid, un coche no puede estar más de cinco en el mismo lugar y en Barcelona son ocho, contando siempre como días hábiles, por lo que no se van a contar los fines de semana.

Por todo ello, si piensas que el coche puede acabar pasando desapercibido, estará bastante equivocado, ya que los coches denominados «Multa car» qu tienen los consistorios y que tienen cámara, al igual que los agentes de movilidad, controlan de manera constante las matrículas, sabiendo en tiempo real si un vehículo lleva más tiempo de lo aconsejable sin que haya sido movido.

Unas multas que pueden ser de distinta cuantía

Respecto a este tema, la sanción es posible que vaya, desde una multa de estacionamiento simple, que puede oscilar entre los cien y doscientos euros, dependiendo de cada caso, hasta que incluso el ayuntamiento en cuestión tome la decisión de retirar el vehículo con una grúa municipal, donde nos tocará pagar la retirada, que puede ser de unos 150 euros además de la propia sanción.

Un problema para muchas ciudades

Vivimos tiempos complicados para los automóviles y conductores. A nadie se le escapa que, con tantas restricciones y normativas, se hace realmente complicado si se puede aparcar, por cuánto tiempo e incluso muchas veces saber si podemos entrar o no en una ciudad determinada por todo el tema de las etiquetas medioambientales.

Por esta razón, se hace casi vital el tener claro todo de cara a que no terminen imponiéndonos multas a este respecto.

No sabemos hacia dónde irán los ayuntamientos en estos temas, porque cada cierto tiempo cambian las normativas e incluso muchas veces los cambios de regidores y equipos municipales terminan provocando cambios en este sentido.

Así que la clave para no verse inmerso en multas es ser conscientes, al menos en nuestra ciudad o en las que visitamos con más frecuencia por motivos laborales, de ocio, etc, de lo que se puede o no hacer.

A veces es cuestión de civismo

Siendo honestos, también hablamos de una cuestión en muchos casos de mero civismo, puesto que en muchas urbes hay tal cantidad de tráfico y de dificultades para aparcar que se hace fundamental dejar sitio para que los coches puedan aparcar y que aquellos vehículos que no se muevan busquen un aparcamiento en el que no obstaculicen a los que precisen de aparcamiento.

Desde aquí, esperamos que esta información sea de interés y os ayude a clarificar un poco más las cosas en este sentido. A nadie le gusta incurrir en multas que puedan ser evitables, como en el caso de estas que afectan a los vehículos que estacionan en nuestras ciudades.