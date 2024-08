La infracción de tráfico que la DGT ‘pasa por alto’

Existe un artículo, concretamente el 115 del Reglamento General de Circulación, que prohíbe algo que muchos conductores incumplen, pero que la Dirección General de Tráfico no lo vigila. Vamos a saber más sobre ello. Ahora cualquier persona que cuente con un vehículo, o que al menos haya podido repostar, sabe que se prohíbe usar el teléfono en las gasolineras. Esta prohibición llama la atención, ahora, cuando los teléfonos pueden ser usados en los aviones, aunque en el conocido»modo avión». De la misma forma, si pensamos que en muchos países dicha prohibición no existe, entonces, ¿por qué sí que nos dejan tomarlo para el pago de combustible? Como decimos, el artículo en cuestión dice que todo aparato que emita radiación de carácter electromagnético, como ocurre con los Smartphones, tienen que encontrarse apagados no en toda la gasolinera, sino en la fase de repostaje.

¿Por qué ocurre?

Todo esto se produce porque las llamadas producen una serie de pequeñas chispas que son imperceptibles para todos, pero que cuando contactan con los vapores emitidos por la gasolina, provocan una explosión peligrosa para todos o incluso para el resto de los usuarios de la estación de servicio. Eso sí, el que estén apagados es algo que se tiene que producir cuando lo usemos con el surtidor, pero no si lo hemos dejado dentro del vehículo con las ventanillas subidas. El caso es que el incumplimiento de la norma pude hacer que se produzcan una serie de multas entre 100 y 200 euros. Lo cierto es que la propia DGT dice que nunca ha sancionado a ningún conductor. Eso no significa que no vigile dicha infracción. Por lo tanto, en la práctica, al personal de la gasolinera le corresponde la tarea de pedir por favor que no se hable por teléfono en el caso de que lo estemos haciendo. Unos lo van a acatar y otros no, dependiendo del grado de educación que cada persona tenga.

El pago es «otra cosa»

Aunque en principio el teléfono móvil es un peligro, lo cierto es que lo podemos utilizar para realizar pagos. Como respuesta podemos decir que la restricción de uso solo se aplicará a la proximidad de los surtidores, puesto que los vapores de la gasolina se van a concentrar alrededor del surtidor, pero no van a ir más allá. Se puede usar para hablar si vamos al servicio o nos encontramos en la tienda de la gasolinera.

Lo que teníamos como duda es la distancia en concreto que deja de considerarse que nos encontramos próximos al surtidor. La norma no dice nada al respecto, por lo que una vez que nos alejamos 3 o 4 metros del vehículo o surtidor para el pago del repostaje, se puede usar.

La menor atención con el móvil

El atender a una llamada telefónica, aunque sea de forma relajada, hará que se reduzca la atención en un 36%, algo que aumenta cuando la conversación es bastante estresante e incluso sobrepasa la mitad cuando el conductor se encuentra leyendo y respondiendo mensajes de WhatsApp.

Dicho experimento se hizo en un simulador de conducir de última generación que proporcionó información sobre las consecuencias de cada situación experimental al conducir de los participantes: errores a e infracciones al conducir y gasto de combustible. El móvil será uno de los protagonistas más destacados.

Los conductores lo cierto es que bajan la guardia y eso se produce cuando llegan a cometer el doble de errores que cuando conducen sin utilizar el móvil.

El uso del WhatsApp tiene bastantes riesgos y ciertamente es complicado en muchas ocasiones las implicaciones que tiene su uso en la conducción.

Se endurecen las sanciones

Desde el 21 de marzo la nueva Ley de Tráfico ha endurecido las sanciones por uso poco adecuado del móvil mientras se conduce. El solo contar con él entre las manos estará castigado con seis puntos menos en el carné de conducir, aunque van a seguir manteniéndose los 200 euros de multa.

Hablamos de una medida de gran importancia que ayudará a que se reduzcan las incidencias. Eso sí, hay que pensar que las distracciones, como otros factores de riesgo, demandan un enfoque integral que va a intervenir sobre la totalidad de elementos con capacidad para que se reduzcan los riesgos y la gravedad de los siniestros.

Pensemos que el móvil provoca más accidentes con víctimas que el alcohol y la velocidad también llega a ser la causa de atropello mayor a peatones por las distracciones de los mismos.

La prohibición de sujetar el móvil con las manos ha sido algo acertado, pero ahora también somos conscientes de que el famoso » con el manos libres no pasa nada», tampoco es cierto.

Deseamos que todo esto que hemos contado haya valido para que tengas una conciencia mayor sobre la importancia de tener precaución con el móvil al conducir.