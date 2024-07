La lista de las gasolineras más baratas de toda España según la OCU

El vehículo particular es importantísimo para bastante personas. No hay que olvidar que existen municipios y poblaciones en España donde no hay buenas conexiones en transporte público, por lo que el uso de un coche o moto pasa a ser vital. A pesar de ser necesario, lo cierto es que el gasto de carburante para esta clase de vehículos es un coste bastante importante a nivel económico. Por todo ello, desde la OCU han hecho un estudio que refleja cuáles son las cadenas de gasolineras más económicas. El informe del organismo ha dejado patente que las más baratas son BonÀrea, Gas Express, GM Oil y Plenoil.

Bonarea es la gasolinera más económica y Costco, Carrefour y Valcarce, las más caras

Esta organización calculó que el repostaje en las estaciones de las que hablamos supone un ahorro de un 13% o más, llegando a ser del 25% si se tiene coche eléctrico. BonÀrea oferta el precio más barato en diésel y gasolina 95 en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Después encontramos algunas cadenas automáticas «Low Cost» como Gas Express, Plenoil, GM Oil, Petroprix y E. Leclerc. En estas estaciones, lo cierto es que el combustible más barato lo encontramos en Lleida, Murcia, Córdoba y Almería. Los precios más elevados los vamos a encontrar en Baleares, Asturias y Guipúzcoa. Todo ello al final lo que nos deja claro es que en un tema tan sensible como es el del combustible, los precios no son los mismos y que en algunas comunidades suben más de lo que cabría esperar. Por ejemplo, en este último ejemplo Baleares y Guipúzcoa son de las Comunidades con mayor nivel de vida, pero Asturias no. Un misterio, pero al final los que lo pagan son los conductores.

Conoce los trucos para llenar el depósito de gasolina a buen precio

Cuando se debe llenar el tanque de gasolina, son bastantes los que miran detalladamente cuánto gastará el vehículo y lo que consume. SI quieres ahorrar, lo mejor es conducir de manera eficiente y evitar frenar bruscamente, además de no usar el aire acondicionado o que conduzcas con las ventanillas cerradas para que así se optimice el consumo de gasolina.

Vamos a ver una serie de consejos que te van a poder ayudar a que ahorres unos euros en gasolina todos los meses:

Repostar los lunes y en la mañana

Los precios de la gasolina y el gasoil suelen ser más económicos al comenzar la semana, puesto que las gasolineras van a comunicar los precios de los combustibles a la Unión Europea y sobre dichos valores se realizará el seguimiento y comparación de los precios con el resto del continente. Los fines de semana y los puentes tienen un precio del combustible más alto, por lo que lo mejor es no repostar en esos días.

No olvides repostar por la mañana, puesto que las temperaturas son más reducidas y con menos grados la gasolina tiene más densidad y cuenta con una mejor composición, mientras que las temperaturas altas (partiendo de 20 grados), sufren la expansión de la gasolina y pasan a formarse burbujas. Así el volumen del diésel variará con el calor un 1,7% y la gasolina del orden de un 2,6%.

Se debe echar el combustible poco a poco y no conducir con poca gasolina

Cuando se presiona la pistola del surtidor con brusquedad para llenar el depósito lo más rápidamente posible, provocando que se evapore más líquido, puesto que la presión para el surtidor va a ser más importante. Se inhalan mayores cantidades del vapor que se va a formar.

Por otra parte, si se conduce con el tanque casi estando vacío la bomba de combustible terminará haciendo más esfuerzos para la absorción de la gasolina del tanque, acortando la vida útil del vehículo.

No realizar el repostaje cuando las gasolineras están llenando los tanques e ir a gasolineras low cost

Si los camiones cisterna se encuentran descargando en las estaciones de servicio, lo mejor es no repostar en ellas, puesto que los tanques no se van a limpiar y va a quedar una capa de bastantes impurezas que se va a remover con cada una de las descargas.

Si se llena el depósito del coche cuando descargan los camiones cisterna, es más probable que vayamos a introducir en el coche los sedimentos y suciedad del propio tanque.

Otro consejo importante es la búsqueda de gasolineras que tengan precios más baratos, puesto que el coste es menor, pero no así la calidad del combustible, puesto que en nuestro país son procedentes de la misma compañía, CHL.

Revisión de los neumáticos

Cuando se conduce con la presión reducida en los neumáticos baja de forma importante el combustible en el vehículo. Michelín dice que cuando se conduce con una presión de 1 o 2 bares inferior al nivel que se recomienda, ello supone gastar sin necesidad un tanque al año sin necesidad.