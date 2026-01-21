¿Deben las motocicletas llevar la baliza V16? La DGT responde

Durante los últimos días hemos leído muchos titulares donde se decía que las motocicletas debían llevar la baliza V16 con la intención de reforzar la seguridad vial y reducir el número de víctimas. La medida busca modernizar la forma de señalizar una incidencia en carretera.

Sin embargo, la DGT es muy clara al respecto: deben llevar la baliza «turismos, vehículos mixtos y automóviles destinados al transporte de mercancías y autobuses». De las motocicletas no dicen nada, y al menos de momento, parece que se quedará así la cosa.

Riesgos del sistema anterior

Uno de los principales riesgos del sistema anterior es que el conductor o acompañante tenga que bajar del vehículo para colocar el triángulo, con la posibilidad de ser atropellado. Con la V16, la advertencia se realiza sin salir del coche y la luz resulta visible para el resto de conductores. Además, facilita que los equipos de emergencia localicen el punto exacto de la incidencia de forma más directa.

Las motocicletas no están obligadas a llevar la baliza V16, pero desde la DGT sí que se aconseja su uso.

Cambio histórico

La baliza V16 se ha convertido en una de las polémicas recientes alrededor de la DGT tras hacerse obligatoria en todo el país. La medida introduce un cambio que afecta de lleno a la forma de señalizar una avería o un accidente, y llega acompañada de dudas y debate en plena adaptación a la nueva norma.

No siempre es fácil entender este tipo de modificaciones. Aunque el objetivo es reducir el riesgo de atropello, a muchos conductores no les convence la idea de tener que comprar un dispositivo adicional. Se compara, además, con otros países donde la detección o la localización en carretera no tendría coste y bastaría con una aplicación para disponer de esa información.

La V16, en cualquier caso, se presenta como una alternativa pensada para evitar salir del vehículo y disminuir la exposición al peligro que implica colocar el triángulo. Y el debate no se queda solo en los coches: también se plantea su posible extensión a las motos, un paso que cambiaría de forma notable la señalización en caso de incidente.

La DGT amplía la norma sobre la baliza V16

Tal y como explican desde la DGT: «Conforme a lo contemplado en el anexo XII del Reglamento General de Vehículos, los vehículos que deberán llevar este dispositivo, único autorizado para señalizar una avería o incidencia en carretera, son turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales. En el caso de las motocicletas, aunque no existe obligación, su utilización resulta muy aconsejable por razones de seguridad».

«La V-16 funciona de manera totalmente autónoma gracias una tarjeta SIM integrada, sin necesidad de teléfono móvil ni aplicaciones externas. Las compañías de telecomunicaciones no cobran adicionalmente por este servicio, ya que la normativa garantiza una conectividad mínima de 12 años incluida en el precio del dispositivo», añade.

Continúa: «La baliza debe guardarse cargada en la guantera o en otro lugar accesible dentro del vehículo y en caso de tener que usarla, se enciende y se coloca desde el interior del coche en la parte más alta posible del vehículo, de modo que su visibilidad física sea mayor. En caso de que no se pueda colocar en el techo del vehículo, como es el caso de los autobuses y camiones, se puede colocar en la puerta del conductor. Una vez encendida y colocada en lo alto del vehículo, a la vez que emite la señal luminosa, transmite de forma automática la ubicación exacta del vehículo averiado a la plataforma DGT 3.0. de modo que los conductores que circulen por la zona de influencia del vehículo parado reciban esta información a través de sus navegadores, aplicaciones de movilidad o paneles de mensaje variable».

Siguiendo con la misma explicación: «Una vez activada, de acuerdo con el artículo 130.3 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, en caso de accidente o avería, como norma general, si el vehículo está inmovilizado sin posibilidad de reemprender la marcha, los ocupantes deberán abandonar el vehículo, siempre que exista un lugar seguro fuera de la plataforma de circulación y, en todo caso, deberán salir del vehículo por el lado contrario al flujo de tráfico sin transitar o permanecer en los carriles o arcenes que conforman dicha plataforma. Si las condiciones de circulación no permitieran a los ocupantes abandonar el vehículo con seguridad, permanecerán en el habitáculo con el cinturón abrochado».