La calle de Barcelona por la que tendrás que pagar 90 euros si quieres pasar con el coche: a partir de este día

El Ayuntamiento de Barcelona da un paso más en el nuevo modelo de movilidad en el centro de la Ciudad Condal, donde el paso de vehículos privados queda cada vez más limitado. En este contexto, desde finales de abril, en la Vía Laietana en sentido ascendente, hacia la montaña, las cámaras que controlan los accesos permitirán sancionar a vehículos sin autorización.

El carril de subida queda reservado a los vehículos autorizados para circular por Via Laietana. Entre ellos se incluyen los autobuses de líneas municipales, taxis en servicio y vehículos de emergencias o servicios públicos. También se permite el acceso a vecinos empadronados en algunos barrios, así como a vehículos autorizados por estos residentes o por propietarios de aparcamientos. Además, pueden circular personas con movilidad reducida con plaza en la zona, usuarios de parkings y clientes de talleres, hoteles y alojamientos. La distribución de mercancías solo podrá realizarse en horarios específicos establecidos por la normativa municipal.

90 euros por pasar por esta calle de Barcelona desde finales de abril

«La Via Laietana se ha transformado en una avenida que da prioridad a los peatones y a la movilidad sostenible: una calle más verde, con más espacio para pasear y disfrutar del comercio de proximidad.Se han ampliado las aceras para que todas sean de más de 4 metros. Se mantiene el carril bus-taxi de bajada y un carril bus-taxi y vehículos autorizados de subida, y finalmente es una vía pedaleable, con un carril bici segregado del tráfico de subida y un carril compartido bus-bici de bajada.

La nueva Via Laietana mejora la conexión de los barrios del Gòtic y Sant Pere, Santa Caterina y la Ribera, con más pasos de peatones. Además, se potencian cuatro grandes espacios a lo largo de la calle: el espacio de unión con la nueva calle de Jonqueres, una gran plaza en Antoni Maura que une la Catedral y el Mercado de Santa Caterina, la plaza del Ángel y la plaza de Idrissa Diallo», detalla el Ayuntamiento de Barcelona.

Circulación sentido descendente

La nueva vía Laietana dispone de más espacio peatonal, con aceras más anchas ) y grandes zonas de estancia para hacer vida. Así, en sentido mar hay dos carriles de circulación: un carril bus compartido con taxis y bicicletas, y un segundo carril por donde podrán circular el resto de vehículos desde la plaza de Urquinaona hasta el paseo de Colón. Los autobuses de TMB de las líneas 47 y V15 circulan en sentido mar y montaña y la línea 120 del bus de barrio circula únicamente en sentido montaña.

Circulación sentido ascendente

El carril en sentido ascendente de la Vía Laietana quedará restringido al transporte público y a la movilidad local, por lo que los colectivos autorizados a circular en sentido montaña serán los siguientes: transporte público (líneas V15, 47 y el bus de barrio 120), así como taxis y vehículos de emergencia y servicios públicos; además, podrán acceder los vecinos empadronados en los barrios del Gótico, San Pedro, Santa Catalina y la Ribera y la Barceloneta, junto con vehículos de terceros solicitados por estos residentes o por propietarios de aparcamientos en dichas zonas; también se permite el paso a personas con movilidad reducida con plaza de aparcamiento, a usuarios de parkings ubicados en estos barrios y a clientes de talleres, hoteles, hostales y pensiones situados en Sant Pere, Santa Caterina y la Ribera; igualmente, los vehículos de distribución urbana de mercancías podrán circular hasta la plaza de Antoni Maura en franjas horarias concretas (de lunes a sábado, entre las 10:00 y las 12:00 horas y entre las 14:00 y las 16:00 horas).

A partir del 27 de abril, entrará en funcionamiento un sistema de cámaras de lectura de matrículas que sancionará automáticamente a las infracciones de acceso. Las sanciones por circular en sentido ascendente sin autorización serán de 90 €.

Solicitud

El acceso a zonas reguladas de la ciudad se gestiona mediante un trámite de autorización que se puede realizar a través de distintos canales de atención ciudadana, incluida la página web de la Oficina Virtual de Trámites. Desde el 23 de marzo es posible solicitar esta autorización sin necesidad de aportar documentación, aunque sí es obligatorio facilitar ciertos datos, como la matrícula del vehículo. En el caso de personas no empadronadas propietarias de una plaza de aparcamiento en los barrios de San Pedro, Santa Catalina y la Ribera o el Gótico, también debe indicarse la referencia catastral. Asimismo, quienes sean titulares de un negocio deben aportar el epígrafe de la actividad económica y el código del permiso correspondiente, que puede consultarse en la normativa municipal vigente.

Si se cumplen los requisitos y los datos proporcionados son correctos, la autorización se concede de forma inmediata al finalizar el trámite. La autorización permanente tiene una validez de tres años, mientras que la temporal varía según el caso: 24 horas para personas empadronadas y hasta 10 días para usuarios o clientes de establecimientos autorizados.