Caen las ventas de vehículos electrificados un 9% en marzo: los altos precios pasan factura

Los coches eléctricos no están teniendo la recepción en el mercado que se esperaba y estamos seguros de que todo ello tiene una serie de razones. Aunque las marcas no suelen lanzar modelos sin ton ni son, todos somos conscientes de que nadie puede saber el futuro. Por el momento, los españoles prefieren coches eléctricos más conservadores como opción de compra.

Las cifras de ventas de los coches eléctricos puros, bajaron en este mes de marzo un nueve por ciento. Son algo más de un cuatro por ciento de la cuota de mercado en el mes.

Si hablamos del conjunto del año, las ventas de estos vehículos lo que hacen es sumar del orden de 13.420 unidades, lo que supone un 3,3% menos que el año anterior.

Parece que las esperanzas de los fabricantes y la administración no se corresponde con una realidad que parece resistirse lo máximo posible a esta alternativa.

¿Y los vehículos híbridos enchufables?

Las ventas de los vehículos híbridos enchufables bajaron del orden de un 6% en marzo y lograron conseguir las 5.651 unidades matriculadas, siendo algo más de un 5% de la cuota de mercado.

Vehículos híbridos de Etiqueta ECO

Estos vehículos han aumentado un 16,6% en cuanto a sus ventas en el mes de marzo y han logrado pasar de las 34.069 ventas en este mes.

Esto supone algo más del 30% de la cuota de mercado del mes pasado. Hablamos de un 22,6% más que en el mismo periodo del año anterior. La cuota total del año es de un 30,64%.

Vehículos de gas – Etiqueta ECO

Estos vehículos han crecido un 19,1% en este mes, siendo un 2,04% en el mes de marzo de cuota de mercado. Si vamos al resto del año, aumentaron respecto al año anterior en un 34.2%.

Conociendo más el mercado de turismos

Debemos tener claro que las matriculaciones de turismos electrificados, híbridos y de gas han crecido en sus ventas en el mes de marzo un doce por ciento respecto a marzo de 2023.

El Director General de ANFAC, José López Tafall, cree que el mes de marzo empieza a ser fruto de gran preocupación las ventas que se han producido de coches electricos.

Lo más positivo es que se va a volver a registrar un aumento de las ventas, pero va a ser bastante negativo que el mercado se estanque en una cuota sobre el 11%. Todo esto hace que nos encontremos realmente en el mismo punto que hace un año. Se debe acelerar el ritmo de manera inmediata.

En los últimos tres meses solo se matricularon 27.000 turismos electrificados y se tendrían que haber matriculado 70.000 unidades.

No es un tema de dotación económica, es de que las ayudas que se realicen sean eficientes

Existen, eso sí, una serie de aspectos para que empeore aún más la situación en cuestión, concretamente las dudas que hay sobre el plan de ayuda a la demanda de vehículos pesados que pueda continuar desde el 30 de abril en adelante, puesto que es esa la fecha en la que se acaba dicho Plan.

Nos encontramos ante una situación de lo más paradójica, luego de que nuestro país sea de los que apostó con fuerza por la aceleración de la descarbonización del transporte por carretera.

El peor mensaje que puede haber, tanto para los ciudadanos como para transportistas, de que nos vayamos a quedar ahora sin ayudas.

Los socios de ANFAC lo que hacen es poner la innovación, inversión y los vehículos, pero si todo esto no acompaña a un conjunto de medidas, que como mínimo puede garantizar una continuidad por parte de los planes, lo que va a ser bastante complicado el cumplir con los objetivos de descarbonización, sino que simplemente acercarse.

El impulso del mercado del coche eléctrico es realmente importante, tanto como para que se reduzcan las emisiones, para la mejora de la calidad del aire o lograr que en la industria del automóvil sea todo un referente la electromovilidad.

La esperanza del cambio que no llega…

La industria y la sociedad, no sabemos hasta qué punto, parece que espera que de un día para otro aumenten exponencialmente las cifras de venta en el caso de los vehículos eléctricos.

Lo cierto es que no está siendo así y tampoco parece que será así en los próximos tiempos, puesto que los precios son bastante elevados y las infraestructuras de carga, por no hablar de la autonomía, todavía no son válidas para muchos casos.

Por todo ello, las autoridades deben replantearse qué es lo que están haciendo mal para que los números no salgan. Lo mismo podemos decir de unas marcas que también están haciendo unas grandes inversiones. Ojalá se implementen los cambios necesarios, cuanto antes mejor, por supuesto.

Así no veremos imágenes como la de esta pasada Semana Santa cuando hubo colas de vehículos eléctricos intentando cargar en los Supercargadores de Tesla de nuestra geografía. Todo esto ocurre no por casualidad y sí por una reducida infraestructura.