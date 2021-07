Citroën acaba de presentar el nuevo C5 X en sociedad. Un modelo que la marca gala quiere convertir en su buque insignia para conquistar el segmento de las berlinas con una propuesta que se sale de la norma. Citroën abrirá pedidos en septiembre y las primeras unidades llegarán a nuestro país a principios de 2022.

Este martes la marca del grupo Stellantis ha presentado en Madrid ante la prensa especializada el nuevo C5 X. Esta berlina rompe con los cánones establecidos con los que Citroën pretende recuperar el terreno perdido en un segmento que abandonó como parte de su estrategia comercial. Para ello, el C5 X ofrece capacidades de una berlina, con toques de coupé y una altura libre al suelo que lo acercan a un SUV.

El modelo que saldrá de la factoría que Stellantis tiene en China propone un nuevo concepto de berlina, donde primará el confort, gracias a un amplio espacio interior e importantes novedades tecnológicas. Tiene líneas deportivas, como los spoilers traseros que le dan el aspecto de un coupé. Y también tiene una altura libre al suelo, unas ruedas de 720mm y un amplio capó que le acercan a un SUV. Y digo que le acercan porque el C5 X no tendrá opción de tracción a las cuatro ruedas, ni grid control, ni tiene las capacidades para hacer incursiones por caminos fuera del asfalto.

Confort, por encima de todo

Lo primero que podemos decir en esta primera toma de contacto con el Citroën C5 X es que es un coche que responde a la propuesta de valor que pretende trasladar a la calle la marca francesa. El espacio interior es amplio, especialmente los pasajeros gozarán en los asientos traseros de bastante espacio para las piernas, quizás no tanto en cuanto a la altura.

Los asientos Citroën Advanced Confort unidos a la suspensión activa con amortiguadores progresivos hidráulicos confieren al C5 X el efecto ‘alfombra voladora’ que permitirá a conductor y pasajeros gozar de una experiencia distinta a la hora de sumar kilómetros de carretera. Gracias a este innovador sistema de suspensión, el conductor puede elegir entre tres opciones la que mejor se adapta a las circunstancias de la carretera: confort, normal y deportivo.

Citröen promete también que el C5 X contará con un aislamiento acústico del interior que conferirá a este nuevo modelo una atmósfera más placentera para cualquier viaje.

Adiós al diésel

En cuanto a las motorizaciones, el nuevo Citroën C5 X contará con motores térmicos de gasolina de PureTech de 130 y 180 CV y una versión híbrida enchufable de 225 CV y con una autonomía WLTC, aún por homologar, de 50km. Todos ellos irán asociados a una caja de cambios automática y sólo dispondrán de tracción delantera. Citroën ha confirmado que no habrá una versión diésel ni tampoco un eléctrico 100%, como el C4.

Última tecnología

Para terminar de redondear la apuesta de Citroën con esta nueva berlina, el C5 X cuenta con algunas importantes novedades en cuanto a ayudas a la conducción. La más destacada, desde nuestro punto de vista, es el Extended Head Display, que permitirá proyectar en el parabrisas –ya no será sobre una pantalla– en 3D la información más importante para el conductor, desde indicaciones sobre la performance del coche, navegación y algunas opciones de entretenimiento. El conductor ya no tendrá que apartar la mirada de la carretera y gracias a sus 21» está más cercana a la realidad aumentada que a los dispositivos conocidos actualmente.

El Citroën C5 X estrena My Citroën Drive Plus, un interfaz de comunicación centrado en la conectividad. Con una pantalla táctil de 12» HD, 4 tomas USB de tipo C y un cargador inalámbrico de móviles, se actualiza en tiempo real en la nube y adopta el Mirror Screen sin necesidad de conectar el teléfono con un cable. Se ha diseñado pensando en una Tablet táctil, con posibilidades de personalización, reglajes e integración de widgets. El sistema dispone de un reconocimiento de voz natural, eficaz y fácil de usar, un asistente personal que entiende lo que se le dice, que responde a las preguntas y que ejecuta las órdenes.

El arsenal de funciones de ayuda a la conducción presente a bordo del Citroën C5 X ofrece las tecnologías más avanzadas, hasta alcanzar una conducción semiautónoma de nivel 2, como el Highway Driver Assist que combina el regulador de velocidad adaptativo con función Stop & Go y la ayuda del mantenimiento de carril, el control del ángulo muerto de larga distancia, el Rear Cross Traffic Alert, que detecta los vehículos u otros peligros que se acercan al insertar la macha atrás, el Top 360 Vision que facilita las maniobras mostrando en la pantalla táctil el entorno exterior del coche o el acceso y puesta en marcha manos libres Proximity que abre y cierra automáticamente las puertas cuando el conductor se acerca al vehículo o se aleja de él.

Los precios del C5 X son todavía una incógnita. Citroën no ha querido revelar por el momento ni siquiera el rango ni los packs, aunque promete que habrá diferentes posibilidades de personalización. La marca francesa del grupo Stellantis apuesta fuerte por un segmento muy competido, al que, además, los SUV han ido arañando cuota año tras año.