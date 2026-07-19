Peugeot confirma nuevas inversiones en España. El fabricante automovilístico del Grupo Stellantis ha calificado el mercado español como absolutamente estratégico para la marca y ha asegurado que mantendrá su apuesta industrial y comercial en el país, con el compromiso de seguir invirtiendo en los próximos años. Una buena noticia para el sector en pleno aumento de las desinversiones por la crisis que vive el sector en Europa, como las realizadas por el Grupo Volkswagen.

Así lo ha señalado Alain Favey, CEO de Peugeot, en un encuentro con medios de comunicación, al que ha asistido este diario, en el que ha destacado que España es «absolutamente estratégica para Peugeot».

Peugeot apuesta por España

Además, el directivo francés ha confirmado que la marca, bajo el paraguas del Grupo Stellantis, seguirá realizando inversiones en España por el potencial que tiene el mercado español dentro del Viejo Continente. Una apuesta que avalan las cifras, ya que la marca del león ocupa el 6% de cuota de mercado, lo que sitúa a Peugeot como una de las marcas más vendidas a nivel nacional.

Una apuesta por España que llega en pleno cambio de la estrategia de Peugeot, ya que la marca del león ha sido designada como uno de los cuatro fabricantes que impulsarán la nueva ofensiva de Stellantis en Europa. Junto a Jeep, Fiat y RAM, Peugeot liderará el segmento de los vehículos de gran volumen dentro del grupo, una reorganización con la que el consorcio automovilístico busca reforzar su competitividad y recuperar cuota de mercado en un contexto marcado por el auge de los fabricantes chinos y la ralentización de la demanda de vehículos eléctricos.

Ante esta situación, Favey ha señalado que «esta condición de marca global se traduce en una mayor prioridad para captar inversiones, desarrollar nuevos modelos e incorporar las innovaciones tecnológicas del grupo».

Aumento de las ventas

Cabe destacar que Stellantis cerró el primer semestre de 2026 con un aumento del 3,8% en las matriculaciones de vehículos en el mercado EU-30, hasta alcanzar 1,37 millones de unidades, lo que le permitió situar su cuota de mercado en el 16,7%. Si se incluyen los resultados de Leapmotor International, el crecimiento de las ventas se eleva al 7,3% y la cuota de mercado alcanza el 17,4%, 0,3 puntos porcentuales más que en el mismo periodo del año anterior.

Cifras con las que el grupo automovilístico ha sido único entre los ocho principales fabricantes de automóviles que incrementaron su cuota de mercado durante los seis primeros meses del ejercicio. No obstante, a Stellantis, y más concretamente a Peugeot, no le vale con los 1,1 millones de vehículos vendidos en 2025 y busca alcanzar los 1,5 millones de operaciones comerciales en 2030 para todo el mundo.

Nuevos modelos de Peugeot

Para ello, la firma del león prepara una auténtica ofensiva de producto en la que se contempla el lanzamiento de siete nuevos modelos en Europa hasta 2030. El primero será el nuevo Peugeot E-208, que llegará durante la segunda mitad de 2027, seguido de otros seis modelos completamente nuevos que renovarán prácticamente toda la gama.