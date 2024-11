Adiós a las multas: éstas son las más fáciles de recurrir según los expertos

La Dirección General de Tráfico suele imponer infinidad de multas a diario. Según sus propios datos, en el año pasado fueron interpuestas más de 5 millones, a las que habría que sumarles las demás que interpusieron desde el Servei Català de Trànsit, el Departamento de Tráfico Vasco y por los Consistorios de todo nuestro país.

Hablamos de unas infracciones económicas y donde la cuantía variará dependiendo de la tipología y de lo grave que sea el acto, en las que puede haber pérdida de puntos en este sentido.

En el caso particular de las infracciones leves, se sancionan con multas de hasta cien euros, las graves pueden ser de doscientos euros y las de mayor gravedad pueden llegar a ser de hasta quinientos euros.

¿Qué hacer cuando se notifica una multa?

Es la misma DGT la que nos dice que lo primero es proceder a la comprobación de sí los datos son buenos y si estamos conformes con la sanción, para así pagarla cuanto antes vaya a ser posible para podernos beneficiar de un 50% de descuento.

Cuando se haya producido un error o no vayamos a estar conformes con la multa, siempre va a ser posible optar por recurrirla o reclamarla. Eso sí, cuando se recurra, se perderá el derecho a que pueda ser reducida en un cincuenta por ciento si haya que pagarla al final.

Por este motivo, cuando nos llegue la multa, aunque no vayamos a estar conformes, lo mejor será pagarla con ese descuento. Solo pensar en la reclamación nos va a resultar complicado y lo cierto es que se va a tender en pensar que no ganaremos el recurso. El caso es que esto no siempre va a ser así, y son bastantes las multas que va a ser posible recurrirlas y ganarlas.

La explicación

Un abogado llamado Miguel Ángel Mejías, que su nombre de usuario es @presunto_inocente, quiso explicarlo en un vídeo que subió a sus propias redes sociales en Instagram y TikTok, donde en los vídeos que han sido más virales, lo que hizo fue enumerar las cinco multas de tráfico más sencillas de ser recurridas y la forma en la que poder hacerlo.

¿Cómo se deben notificar las multas?

En este sentido, las notificaciones de las sanciones en las que se incurran tienen que hacerse en el domicilio. Cuando no puedan ser entregadas por motivos como porque no haya nadie en el domicilio, lo que ocurrirá es que la ley obligará a que se tenga que producir un segundo que será los tres días que sean hábiles seguidamente.

Sin embargo, en otros casos, después de que se haya producido un primer intento fallido, la Administración lo publicará de forma directa en el BOE. Aquí será posible anular la multa cuando se recurra.

Estacionar indebidamente

Si se quiere que esta multa tenga validez, es necesario que en ella se incluya una foto donde se verá de forma clara, tanto el vehículo como la infracción que se haya cometido. El caso es que la mayor parte de las veces lo que sucede es que dicha fotografía no se suele hacer y, es más sencillo recurrirla.

Saltarse un semáforo en fase roja

El propio Miguel Ángel a ese respecto dice que para que la multa tenga validez tendrá que estar acompañada de un certificado en el que se verificará que el aparato que haga las fotos esté en un buen estado, algo que a la hora de la verdad, casi nunca se llega a aportar dicho certificado.

Velocidad excesiva

En este caso, las posibilidades aumentan bastante, como dice el abogado. Entre los errores que pueden hacer que te libres de la multa, podemos hablar de que no se hayan aplicado buen los márgenes de error que nos marcan las leyes, así como que el certificado verificador de la cámara se encuentre caducado o que no se vayan a adjuntar las dos fotografías obligatorias. En el caso de que la segunda sea ampliación de la primera, no será considerado como válido.

Lo mejor es que no llegues a estos supuestos

Como es lógico, es deseable que en este sentido no caigas nunca en este tipo de situaciones, por lo que lo más recomendable es conducir conforme a las leyes de seguridad vial y que así no tengas problemas con la ley.

De todas maneras, cualquier información en este sentido creemos que es útil, cuando hablamos de recurrir una multa que te puedan haber impuesto, puesto que como ves, no todas son iguales.