Adiós a conducir en Madrid si tienes este coche: la fecha clave

Este año 2025 es clave para determinados coches que no van a poder conducirse por Madrid a partir de esta fecha. No importa su estado o kilómetros recorridos, si no cumplen con la normativa, tendrá que salir de la ciudad que quiere eliminar gran parte de la contaminación que le afecta. Estamos ante un cambio de ciclo que no sólo podemos ver en Madrid, la mayoría de las capitales europeas están sometidas a los mismos problemas de circulación que obligan a tomar medidas drásticas. Dejando atrás un tipo de vehículo que tiene los días contados.

Hay una fecha de caducidad para aquellos vehículos que quieran circular en Madrid, siendo un elemento que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días. Tenemos que empezar a pensar en un año nuevo que traerá novedades destacadas que debemos tener en cuenta y que hasta el momento no habíamos ni pensado que tendríamos tan cerca. La lucha contra el cambio climático ya ha empezado y podemos empezar a ver como las ciudades acaban dejando atrás la contaminación producida por algunos vehículos. Tenemos que estar preparados para anotar en la agenda esta fecha clave si tenemos estos vehículos.

Este coche no podrá entrar más en Madrid

Los coches antiguos no podrán entrar en Madrid, dependiendo de si se trata de un diésel o de uno de gasolina, deberemos empezar a prepararnos para dar un paso más en ese camino que nos está esperando para acabar con la contaminación. Las grandes ciudades acaban acumulando una gran cantidad de esos gases que llegan directamente de los millones de coches que cada día llegan a ellas o circulan por ellas.

Lo vimos con la pandemia cuando el nivel de contaminación bajo de una manera que hasta la fecha no se había visto. Por lo que, deberemos estar preparados para poder afrontar una situación de cambios que pueden llegar a ser las que marcarán la diferencia en todos los sentidos.

No importa si el coche funciona a la perfección, si tiene pocos kilómetros o si ya no lo tienes pagado y no quieres cambiarlo. Si vives en Madrid o debes entrar en esta ciudad de forma regular lo podrás hacerlo con los coches que fueron matriculados en unos años muy concretos.

Los coches de gasolina matriculados antes del año 2001 y los diéseles anteriores a 2006 no podrán circular por Madrid. Toda la ciudad se planta frente ellos en una fecha clave que debes conocer.

Conducir en Madrid será imposible si tienes este coche

La página web del Ayuntamiento de Madrid nos indica qué pasará con estos coches que no podrán circular con una fecha muy concreta en el calendario. A partir del 1 de enero de 2025 solo podrán circular los siguientes vehículos con clasificación ambiental A:

Los vehículos especialmente adaptados para ser conducidos por o trasladar personas con movilidad reducida siempre que figuren de alta en el sistema de gestión de accesos a ‘Madrid Zona de Bajas Emisiones’ y exhiban la respectiva TEPMR.

Los vehículos matriculados como ‘históricos’ en el Registro de Vehículos de la DGT conforme al Reglamento de vehículos históricos.

Los vehículos de emergencias (extinción de incendios).

Quedan prohibidos los accesos a la cuidad los que hasta ahora han podido acceder con la etiqueta B. Es decir, siguiendo a la misma web:

Vehículos de combustión interna que si bien no cumplen con las últimas especificaciones de las emisiones EURO, sí que lo hacen con anteriores. Tendrán derecho a esta etiqueta turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas desde el 1 de enero de 2001 y diésel a partir de 2006.

Vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2006.

Siguiendo con la misma web nos explica la forma en la que se obtienen las etiquetas y la clasificación: «La clasificación del parque tiene como objetivo discriminar positivamente a los vehículos más respetuosos con el medio ambiente y ser un instrumento eficaz al servicio de las políticas municipales, tanto restrictivas de tráfico en episodios de alta contaminación, como de promoción de nuevas tecnologías a través de beneficios fiscales o relativos a la movilidad y el medio ambiente. Para consultar si un vehículo cumple los requisitos que dan derecho a obtener algún tipo de distintivo ambiental, introduzca la matrícula de su vehículo en este enlace, y pulse sobre el botón «Consultar». Le aparecerá la etiqueta ambiental que le corresponde al vehículo por sus características o una explicación de por qué el vehículo no tiene derecho a la misma. Una vez comprobado que tiene derecho a un distintivo ambiental, la adquisición y compra de los distintivos ambientales puede realizarse a través de: Oficinas de Correos, la red de talleres de la Confederación Española de talleres (CETRAA) y otras redes de talleres autorizados, Gestores Administrativos, el Instituto de Estudios de Automoción (IDEAUTO) y para el caso de flotas, puedes obtener los distintivos a través de la asociación Ganvam.

En España no es posible expedir distintivos ambientales a los vehículos con matrícula extranjera. En todo caso, se considera que los vehículos provenientes de un país de la UE con distintivo ambiental (Alemania, Austria, Dinamarca, Francia) tienen el distintivo español correspondiente, según indica la Dirección General de Tráfico».