Abierto el plazo para pedir 2000 euros por tu coche: requisitos y cómo conseguir la ayuda

En la Comunidad de Madrid presentaron hace tan solo unos pocos días su Plan Mueve Madrid, que busca el fomento de la movilidad de carácter sostenible y que se alivie el impacto de las zonas de bajas emisiones.

Este tipo de ayudas se han pensado de forma especial para los que vivan o hagan sus actividades profesionales en las ZBE de los distintos municipios de la CAM.

Conociendo más

El presupuesto que se ha tenido a bien conceder para dicho plan es de 8,4 millones de euros y la convocatoria va a permanecer abierta hasta el 31 de diciembre de 2026. Estas ayudas no se han concebido para la financiación de la adquisición de un vehículo nuevo, sino para el achatarramiento de uno que no vaya a contar con la etiqueta ambiental.

Cuando se achatarre un vehículo y se adquiera uno nuevo que tenga la etiqueta Eco, su beneficiario recibe una cantidad de hasta dos mil euros de ayuda. De la misma forma, puede optar a una concesión por valor de mil euros, un abono transporte para la zona C2 que será válido para tres años y otro por mil doscientos cincuenta euros para el uso en carsharing y motosharing

Todas estas ayudas de dicho plan es posible solicitarlas en la sede electrónica de la Comunidad. Solo tienes que completar un formulario en línea y añadir de forma electrónica los documentos necesarios en cada caso. El mismo sistema te indicará cuáles van a ser.

Compatibilidad con otras ayudas

Aquellos solicitantes es posible que sean personas físicas, profesionales autónomos o pymes. Estos primeros deberán estar empadronados en la Comunidad de Madrid y el resto tendrá que estar dado de alta en el impuesto de actividades económicas también en el mismo territorio.

Conviene no olvidar que en los requisitos que concretan las ayudas del Plan Mueve Madrid van a ser compatibles con otros programas de administraciones públicas, organismos o entes públicos, nacionales o internacionales. No olvidemos que no deben superarse ni los costes que son subvencionables ni los límites que se establezcan.

Motivos por los que comprar un coche eléctrico

El aumento de las ventas de coches eléctricos ha ido ganando popularidad y de forma progresiva ha pasado a ser una posibilidad de lo más atractiva para los conductores. Veamos algunas de las razones.

Etiqueta CERO de la Dirección General de Tráfico

Todos los coches eléctricos dan acceso a la etiqueta medioambiental Cero, con la que es posible el beneficio a nivel fiscal y económico, así como la exención del impuesto de circulación bonificación parcial o total en los peajes, parking gratuitos o precios reducidos en la llamada zona azul, así como subvenciones y ayudas del plan Moves III, así como el acceso sin restricciones a las ZBE.

Ahorrar de dinero a largo plazo

Pese a que los coches eléctricos tienen unos precios iniciales bastante más altos, lo cierto es que pueden llegar a generar un ahorro significativo a la larga. La electricidad de momento es más económica que la gasolina o el gasóleo, en especial si hay posibilidad de cargar el vehículo en una instalación doméstica.

Motores potentes, conducción silenciosa

Estos vehículos también destacan por tener un comportamiento de lo más suave y silencioso, de tal forma que tienen una aceleración instantánea y una respuesta rápida al pedal del acelerador.

Cuenta con una entrega inmediata de par, de la que casi se puede disponer desde el comienzo de la marcha, dando el conductor una experiencia de gran agilidad y la ventaja de que dichos motores casi no generan ruidos a la hora de funcionar.

Eficiencia energética

Sí que es verdad que los vehículos eléctricos lo que hacen es exprimir la eficiencia a la hora de conducir. Las baterías de tamaño importante y gran capacidad que se van a instalar en los coches totalmente eléctricos, hacen que el peso total del vehículo aumente de forma importante y ello hace que también el consumo sea mayor.

La eficiencia es un punto fundamental de lo más positivo para los coches eléctricos, puesto que estos coches tienen sistemas de recuperación para la energía cinética, aprovechando las fases de deceleración frenada para la recarga de la batería, lo que hace que aumente la autonomía a la hora de conducir.

Como ves, son muchas las ventajas que tiene el adquirir un modelo eléctrico, aunque eso sí, los fabricantes deben seguir avanzando en la mayor duración de la batería, puesto que así la autonomía será mucho más elevada.

Si todo ello se complemente con unos precios más económicos, veremos como el número de compras de vehículos electrificados aumentará de forma considerable.