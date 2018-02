Es el examen estilístico del año. Posar en la alfombra de los Premios Goya es someterse al escrutinio de la audiencia, de los periodistas y de los críticos de moda que afilan sus plumas para escoger a ese puñado de actrices que se convierten en las mejores vestidas de la edición y también, cómo no, a ese otro grupo que, por desgracia, no ha acertado tanto con sus looks. Sin embargo, hasta la fecha, no se recuerda que entre esas críticas esté la de repetir modelito. Conscientes de que la hemeroteca puede jugar una mala pasada, es importante estar atento y no volver a lucir un vestido con el que ya hayas posado con anterioridad. Un detalle que en esta edición de los Goya Marta González ha olvidado.

Sí, la amazona ha apostado por un vestido de satén color rosa palo que no era nuevo. En el que es su primer posado oficial como novia del actor Antonio Velázquez Marta ha elegido un outfit que ya lució hace apenas cuatro días en la gala Maseratti celebrada en Moritz (Suiza). Hasta allí viajó para acompañar a su chico y fue una de las más elegantes de la velada.

El traje en cuestión consta de plumas en los hombros y deja al descubierto parte de la espalda con tiras de strass.

Como acompañante de Velázquez, Marta debuta en la alfombra roja de los Goya. La pareja ha decidido hacer oficial su noviazgo después de apenas cuatro meses de relación, ya que fue en octubre de 2017 cuando se convirtieron en pareja sorpresa el otoño al ser cazados compartiendo un romántico paseo.