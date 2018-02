Penélope Cruz: “La mujer que diga que nunca ha sentido discriminación miente”

Era una de las más esperadas de la noche. Y no ha defraudado. Penélope Cruz ha sido de las pocas actrices que han posado con el famoso abanico rojo que no se ha repartido desde el principio, tal y como estaba previsto. La mujer de Javier Bardem opta al Goya a Mejor Actriz por ‘Loving Pablo’ y durante su paseo por la alfombra roja ha concedido unas incendiarias declaraciones con las que se posiciona –ahora sí– sobre los escándalos de abuso sexual que se han dado dentro y fuera de nuestras fronteras. Si con el caso Wenstein se mostró algo tibia, en esta ceremonia de los Goya ha sido tajante: “La mujer que diga que no ha sentido discriminación miente”.

[VER GALERÍA CON TODOS LOS LOOKS DE LA ALFOMBRA ROJA]

La actriz ha respondido de manera contundente a las preguntas sobre el papel de la mujer en el cine y cómo los casos de abusos están arrojando luz sobre una realidad hasta ahora escondida. “Yo confío en que este año con todo lo que está pasando en el mundo entero llegue un cambio real. La iniciativa de Time’s up es muy interesante porque consiste en crear fondos para las víctimas porque a veces el no tener acceso te hace callar”, ha explicado la madrileña.

Como posible solución a esta lacra que existe en el cine y, según ella, en todas las profesiones, Penélope Cruz plantea cambios en la educación de los más pequeños, ya que son ellos los que pueden crear una sociedad más justa en un futuro: “El tema de la educación es mi obsesión. Es importantísimo ser cómo estamos formando esos seres”.