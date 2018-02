Una imagen vale más que mil palabras y, aunque las de Kiko Rivera hacia su madre forman el tándem perfecto unidas a la fotografía que ha compartido tras ser padre por tercera vez, es el hecho en sí lo que supone toda una declaración de intenciones.

No son buenos tiempos para Isabel Pantoja. Aunque profesionalmente ha recuperado el tirón que tenía antes de su paso por prisión, las cosas en su familia no van todo lo bien que le gustaría. El tira y afloja que desde hace años mantiene con su hija, Isa Pantoja, ha terminado de la peor manera posible para ambas y, desde Navidad no se dirigen la palabra.

Lo cierto es que la relación de Chabelita con su familia no ha sido todo lo buena que las dos partes hubieran deseado, y sus decisiones como madre o con respecto a las parejas que ha tenido no han hecho más que acrecentar una brecha que, según cuenta la propia Isa, ha existido desde el primer día que llegó a Cantora.

Aunque se desconoce cuál es la situación actual entre Kiko Rivera y su hermana Isa, el hecho de que nada más nacer su tercer hijo dedique una muestra de cariño así se considera todo un capote a su madre. “Gracias mamá por enseñarme a ser papá”. Con este tierno mensaje acompaña el Dj una fotografía en la que aparece abrazado a la tonadillera que, según ha contado la periodista Sandra Aladro en el Programa de Ana Rosa, ha acompañado a la pareja desde primera hora de la mañana de este día tan especial.

Dado que una de las quejas recurrentes de Chabelita en sus entrevistas es la diferencia que ha habido entre ella y su hermano, las palabras de Kiko se revelan también como un posicionamiento -con dejes de provocación-, que deja a su hermana compuesta y cada vez más lejos de todos los miembros de su familia.