Álex Lequio, el hijo de Ana Obregón y Alexandro Lequio, se casa

Aquel chiquillo que se hizo famoso por morder un micrófono ahora se ha convertido en un empresario de éxito recién prometido. Y es que, tal como Álex Lequio ha anunciado ante las cámaras de Europa Press, entre el 2019 y el 2020 contraerá matrimonio con Francisca González con la que lleva casi dos años de relación.

A principios de 2017 se fueron a vivir juntos y desde entonces no se han separado. “tenemos pensado ya para 2019/2020 pero tengo tantos proyectos que estamos lanzando que nos resulta difícil mirarlo a corto plazo. Siempre es un buen momento para implantar metras para largo plazo y con ganas” comenta el propio Álex sobre el momento del enlace. Además, confirma que es un chico muy tradicional y que ha habido pedida de mano “claro que sí. Mis padres me matan si no”.

La más ilusionada es su madre, “claro que sí, mi madre con su hijo, con su hijo único, su bebé, le hace mucha ilusión”. No les ha sorprendido la noticia, “es algo que ya se veía venir, no ha sido algo de susto. Es algo que se va intuyendo, la primera vez que me voy a vivir con una chica… poco a poco”.

Todavía no hay nada organizado, pero la idea es que su madre le ayude a hacerlo, “faltan todavía un par de años, no lo sé. No me hagas estas preguntas todavía, faltan un par de años, pero de momento esa es la idea”. En lo que ha pensado más es en tener niños, aunque considera que es pronto tiene clarísimo cuando y como quiere hacer las cosas, “hasta los 32 o 34 nada. Pero yo tengo claro dónde van a estudiar mis hijos, tengo claro cómo quiero hablarles en casa, tengo claro muchas cosas. La verdad es que sí, con ganas”.

Hace un balance muy positivo sobre la vida en pareja y sobre el momento que está viviendo. Pues está emprendiendo negocios en España, Inglaterra y Estados Unidos y ahora tiene las miras puestas en Suiza. Dice que ser un hombre de negocios era lo que quería desde pequeñito y ahora, por fin, ha cumplido su sueño.