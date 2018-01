Rosa López confiesa sus favoritos para Eurovisión

Aunque ha habido 9 ediciones de Operación Triunfo en total sólo esta ha conseguido igualar el éxito que el programa tuvo en su primer asalto. Alfred y Amaia, Ana Guerra o Aitana son los nuevos Chenoa y Bisbal, Rosa y Bustamante en lo que a éxito entre la audiencia se refiere. A sólo unos días de que se decida en el programa quién o quienes serán los encargados de representar a España en Eurovisión, la opinión de Rosa López es una de las más esperadas al respecto.

Sin restar importancia ni protagonismo al resto, la de Granada no puede evitar sentirse tan hechizada como el resto de los espectadores por la química que hay entre Alfred y Amaia: “Por mi criterio a nivel de alma, corazón y emocional me gustaría que nos representaran no uno sino dos en Eurovisión. Para mí sería perfecto que fueran Alfred y Amaia juntos con un temazo, porque son dos musicazos, se quieren, hay verdad y me fliparía. Me da igual si es Eurovisión o no, quiero ver eso, quiero verlo”. Así de sincera y contundente se mostraba Rosa, que quiso dejar bien claro que para ella “son todos maravillosos” y está muy sorprendida con esta edición.

Hace ya 17 años que la andaluza conquistó a toda España primero y a gran parte de Europa después, dejando a nuestro país en un dignísimo séptimo puesto en lo que fue una de las mejores posiciones que se han conseguido en Eurovisión en los últimos años. Ilusionada con el éxito de la última generación de artistas del programa que la lanzó a la fama, Rosa confiesa estar viviendo la edición con la máxima atención y enganchada al canal 24h de Operación Triunfo.