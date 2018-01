Blanca Suárez lleva un mes sin aparecer en ningún acto público. Y cuando el pasado lunes, 19 de enero, todas sus compañeras de ‘Las chicas del cable’ acudieron a la gala de entrega de los premios Feroz sin ella, saltaron todas las alarmas. Al día siguiente la situación empezó a comprenderse un poco más, Joel Bosqued, su pareja desde 2015 había dejado de seguirla en redes, lo que, casi con total seguridad significa una ruptura.

LOOK ha desvelado los planes de Joel los últimos fines de semana, ya sin Blanca, pero el paradero de ella era todo un misterio. Ahora tenemos las imágenes que prueban que está en Madrid y que, si había alguien que pensaba que la razón de no acudir a los premios era no hacerlo con sus compañeras, estaba muy equivocado. Nada más lejos de la realidad, pues precisamente ellas, ‘Las chicas del cable’, se han convertido en el paño de lágrimas de Blanca tras su ruptura.

Joel estuvo de fiesta en Barcelona con amigos y Blanca no se ha quedado atrás. Anoche acudía junto a Ana Fernández, Andrea Molina y Maggie Civantos al concierto que Marlon, el grupo formado entre otros por los novios de las dos primeras, daba en la sala Caracol. Ana y Andrea se movieron durante la actuación con total libertad por el local, estuvieron delante y detrás y bailaron sin parar. Sin embargo, Maggie y Blanca optaron por un segundo plano, se refugiaron en la parte de atrás y esperaron pasar desapercibidas. Pero no lo lograron. Prueba de ello es que a la salida lograron captarla las cámaras. Blanca se mostró natural, muy tranquila y continúo su camino con sus amigas y compañeras.

La que tampoco se quiso perder esta cita de los ‘Marlon’ fue Lydia Bosch que acompañó a su hija, se fotografió con el cartel del grupo de su yerno y estuvo muy atenta a cada una de las canciones. Juan Fernández, el novio de Andrea, ya es uno más en la familia, llevan juntos algo más de dos años y parece tener una relación inmejorable con su suegra.