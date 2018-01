Teresa Campos recula: Edmundo Arrocet sí es necesario en su reality

María Teresa Campos se ríe de las informaciones publicadas hace unas semanas por algunos medios de comunicación que especulaban sobre un cierto distanciamiento entre ella y su pareja, Edmundo Arrocet. Su ausencia en los dos últimos episodios de ‘Las Campos’ y en la rueda de prensa inicial para presentar la temporada despertaron ciertas dudas al respecto que, sin embargo, la propia Teresa no tardó en aclarar. “Antes de que me preguntéis, Edmundo no está aquí porque está con su hija Estefanía. La pareja va bien y pasamos muchas horas en casa”, explicó ante quienes no le habían preguntado. Por otro lado, respecto a la ausencia del chileno en esta temporada la periodista también daba su particular speech ante la cámara en la última entrega. Aseguraba que se reía de quienes fantaseaban con una crisis de pareja y aclaraba que si Edmundo no la había acompañado a Nueva York y Miami es porque son dos personas independientes que no tienen porqué estar todo el tiempo juntos fuera y dentro del reality.

Pues bien, ahora Teresa tiene que tragarse sus palabras. Edmundo volverá a ‘Las Campos’ y no con un papel secundario, precisamente. Tal y como ha adelantado ‘Fórmula TV’ y ha podido confirmar este digital, el humorista se incorporará a la nueva entrega del reality que se grabará entre Chile y Argentina, los dos países en los que ha crecido Arrocet y en los que ejercerá de perfecto anfitrión. Hay que recordar que Edmundo nació en Buenos Aires (Argentina), pero en plena adolescencia se marchó a Chile, el país que le regaló una nueva vida y del que presume de un punto a otro del planeta. Por eso, y porque guarda un cariño infinito a su Argentina natal, Edmundo será el cicerone ideal para las Campos en los nuevos episodios del reality. Tendrá un papel protagonista que evidenciará que la presencia de Bigote en este proyecto es más necesaria de la que se pensaba en sus inicios.

La versión del cómico hasta ahora era cederle protagonismo a las hijas de su pareja en un reality que, como su nombre indica, está hecho por y para ellas. La idea es que se centre en las tres mujeres, pero las audiencias cosechadas en las dos últimas entregas han hecho necesario un cambio de estrategia. Donde dije digo, digo Diego y sí, la unión Edmundo y Teresa funciona y la productora no está dispuesta a dejar escapar la oportunidad de levantar esos datos que, si bien no fueron malos, no cumplieron las expectativas.

El rodaje del nuevo episodio de ‘Las Campos’ comenzará a finales de este mes y promete ser más divertido si cabe que los dos anteriores. La Fábrica de la tele tiene mucha confianza en la baza de Arrocet y lo atractivo que puede ser para la audiencia que este vaya explicando a María Teresa los lugares en los que creció y vivió.

Tal y como adelantó LOOK en exclusiva, el proyecto de rodaje en Japón, de momento, tendrá que esperar. Argentina y Chile es la nueva apuesta de ‘Las Campos’ tras los dos últimos episodios de Nueva York y Miami y con estos nuevos destinos los creadores aspiran a marcar ese récord de audiencia que aún no han alcanzado.