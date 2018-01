Alba Carrillo y Fonsi Nieto pusieron fin a su relación en 2012, y hoy, más de cinco años después, van a vivir su jornada más amarga. El pasado verano, tras el paso de Alba por ‘Supervivientes’, el dj decidió interponer una demanda de custodia. Hoy, 15 de enero, ha llegado el momento, la ex pareja vuelve a verse y lo hará ante un juez.

Fonsi y Alba han vivido como ex pareja casi más vaivenes que cuando compartían sus vidas. Nada más separarse los enfrentamientos fueron una constante hasta que, por el bien familiar, decidieron firmar una paz que les ha durado menos de lo esperado. En diciembre de 2016 se hizo pública la guerra que mantenían, pero llegaron a un acuerdo, con abogados de por medio. En junio, todo saltó por los aires y ya no ha sido posible reconducir la situación.

Durante los últimos meses, la modelo ha confesado que esto no era plato de buen gusto y que lo estaba pasando mal, es más, explicaba que, bajo su punto de vista, con esta situación “todos perdemos”. El expiloto, por su parte, ha decidido guardar silencio y remitir a sus abogados a todos aquellos que levantaban el teléfono para preguntarle por la delicada situación.

Pero esta no es la única cita que Alba tiene en el juzgado esta semana. Seguramente sí la más importante, o la que más le preocupe, pero no la única. El martes 16 le toca volver para terminar de aclarar los términos de su divorcio con Feliciano López, con el que se casó en julio de 2015 y del que se separó en mayo de 2016. Aunque ya legalmente separados. Les queda por dirimir una clausula de la separación de bienes que firmaron 6 meses después de darse el ‘sí, quiero’. Al parecer Alba firmó un documento en el que renunciaba a su parte de los bienes hasta la fecha de la firma, y ella sostiene que nadie se lo explicó y que no era consciente de estar firmando eso, tacha la cláusula de engañosa y quiere luchar por demostrar su verdad.

Pero este es un extremo que a día de hoy le preocupa mucho menos que cuando inició el proceso legal, pues ella misma ha dejado claro que “Con Feliciano se trata de orgullo, de dinero, pero con Fonsi se trata de familia y eso duele más”.