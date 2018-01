Hace justo una semana Alfred vivió su trago más amargo en ‘Operación Triunfo’. El concursante se convirtió una vez más en protagonista, aunque por un motivo que nada tenía que ver ni con su relación con Amaia ni tampoco con su actuación musical. El concursante se vio superado y sufrió un ataque de ansiedad que llegó a apartarle hasta en dos ocasiones del plató. Un día después de la gala se confesó ante sus compañeros y profesores al revelar que antes de convertirse en participante del talent show ya le había sucedido. Sin embargo, no desveló la causa que entonces le llevó a una situación de pánico. Dejando atrás las especulaciones que podían surgir en torno a ello en las redes sociales, LOOK se ha puesto en contacto con la madre del cantante para conocer más a fondo los problemas de salud a los que se ha enfrentado el catalán.

[Alfred evacuado del plató de ‘OT’ 2017 por un ataque de ansiedad]

Al otro lado del teléfono atiende con profunda amabilidad María Jesús Castillo. No tiene reparo en revelar cómo vivió la que, sin duda alguna, ha sido la noche más complicada de su hijo ante una cámara y así se lo confiesa a LOOK: “Estaba viendo el programa cuando vi que Alfred desapareció de repente. En un principio pensé que no estaba porque iban a dar una sorpresa o que había ido al baño, pero al ver que no era eso llamé por teléfono. Me dijeron que le había dado un ataque de ansiedad y que había una ambulancia medicalizada para atenderle. Me preocupé en el momento, pero no me alarmé porque me comunicaron todo y además pude hablar con él”, desvela la progenitora del que se ha convertido en una de las estrellas del concurso. “Le dieron una pastillita y él volvió a entrar a plató y notó que tenía una bajada de tensión y por eso volvió a salirse”, añade.

[La policía navarra recula tras el polémico tuit ‘sexista’ sobre Amaia de OT]

“Sufrió la pérdida de un ser querido y lo pasó muy mal”

Durante la gala y las horas posteriores, Alfred se convirtió en trending topic en Twitter, pues nadie sabía qué había sucedido hasta que un día después él mismo trató de explicarse. “Gracias a todos los que estuvieron ahí, ya que el cariño en esos momentos es esencial. Mi médico cada vez que me pasa una tontería de estas me dice que aunque me cueste la ‘puta’ vida, lo tengo que hacer”, dijo el concursante. Palabras que pusieron en alerta a la audiencia sobre la causa que habría llevado al joven a esta situación tan extrema. “Solo ha tenido un ataque de ansiedad antes de entrar en la Academia, pero fue duro para él. En el mes de marzo sufrió la pérdida de un ser querido y lo pasó muy mal. Tuvo que estar un tiempo en tratamiento por ello”, confiesa su madre.

A toro pasado, María Jesús destaca la fortaleza de su hijo. Una capacidad que, según ella, demuestra tanto en su día a día como en las valoraciones que el jurado realiza cada semana que, por cierto, hace una semana le posicionaron como uno de los cuatro nominados: “Alfred es consciente de que está en un concurso y tiene la cabeza muy bien amueblada. Ahora dicen que no es versátil y luego que sí, pero él sabe donde está. Eso sí, si los argumentos fueran más razonados…”.

¿Qué opina sobre Amaia como nuera?

Amaia y Alfred se han convertido en la pareja oficial de ‘Ot 2017’ y aunque en un principio tendían a ocultar su relación e incluso se besaban ‘a escondidas’, los padres de Alfred dicen estar muy felices con su nueva ‘nuera’. “Me encanta Amaia. Veo que compaginan muy bien ella y Alfred, aunque con el tiempo he aprendido que las novias de tus hijos te tienen que gustar sí o sí, hay que aceptarlas. Ella nos gusta mucho y tienen personalidades muy parecidas”, comenta entre risas.