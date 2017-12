“Yo vivo así. Con un pitido constante, como una emisión en alta frecuencia. De día es soportable. De noche no tanto. Por el oído derecho casi no tengo audición. Y no hay más remedio que acostumbrarse”. Con estas palabras anunciaba hace tan solo unos días la periodista Carme Chaparro la enfermedad rara que padece desde hace muchos años. El síndrome de Ménière es una dolencia crónica de la que todavía no hay cura y ella misma ha revelado este domingo en ‘Viva la vida’ cómo se encuentra tras el apoyo que todos sus seguidores le han mostrado.

“Me ha desbordado el tema. Lo que escribí fue inocente, lo conté porque nunca lo había escondido y de hecho hubo personas que me escribieron como Santiago Segura que también me dijo que le pasaba”, ha confesado. Una enfermedad que afecta a 3 de cada 1000 personas y que en ocasiones llega incluso a impedir la movilidad por los problemas de vértigo que produce. Afortunadamente, Carme no tiene que hacer frente a determinadas consecuencias: “Yo no tengo vértigo, pero no tengo consciencia de haber escuchado en alguna ocasión el silencio. Al final te acostumbras y dejas de ir a sitios de mucho ruido porque no escuchas. Como por ejemplo, discotecas o restaurantes porque si no te tienes que pegar mucho a la gente porque no les escuchas…”.

Sin embargo, el peor momento para ella es la noche. Cuando su mente necesita reposar se desespera: “Por las noches te desquicia muchas veces. Estaría encantada de convertirme en la cabeza visible para las asociaciones”. Y es que la presentadora de informativos ha recibido mensajes de algunos seguidores que le solicitan “un empujoncito a ASMES (Asociacion Sindrome Meniere España), pues prácticamente está naciendo”. ¡Ánimo Carme!