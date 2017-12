Amaia Romero es el gran descubrimiento de ‘OT 2017’. Esta navarra de 18 años se ha ganado el corazón de la audiencia del programa no solo por su gran talento musical, sino por tener un carisma especial que la hace brillar tanto en el escenario como fuera de él. Las redes sociales se caen cada vez que la navarra abre la boca, y es que en poco más de un mes se ha ganado a pulso el apodo de ‘Amaia de España’, apelativo que ya acompañó en su día a la ganadora del mítico primer ‘Operación Triunfo’, Rosa López.

Admirada como cantante, pero también por cómo está gestionando su incipiente idilio con otro de los concursantes, Alfred, lo cierto es que Amaia goza actualmente de un protagonismo en la edición que puede recordarnos al de otros ganadores del programa. Sin embargo, poco consciente es ella de lo famosa que se está haciendo fuera de la academia, pero ¿y su familia? ¿Cómo están gestionando ellos su paso por el programa y la popularidad que ‘su niña’ está adquiriendo? LOOK se ha puesto en contacto con su abuela materna, Javiera Arbizu, quien nos ha contado cómo vive su familia el estallido de popularidad de su nieta. “Recibimos el cariño de toda Navarra y de toda España, pero nos preocupa que ella no controle suficientemente lo que dice”, nos cuenta la entrañable abuela de Amaia, que apunta que su hija (madre de la concursante) no está del todo tranquila con la repercusión mediática que despierta la concursante: “La madre está muy preocupada porque está totalmente expuesta. Ella dice que no tenía que haber entrado”.

Pese a que la pamplonica solo recibe halagos por parte del público, su juventud e inocencia parecen preocupar a su madre, según nos cuenta Javiera: “Siempre ha sido una niña muy protegida, es la pequeña y claro…se ha ido de casa ahora y la madre tiene miedo de que diga o haga lo que no tiene que hacer”.

Respecto a su relación con Alfred en la academia, Javiera contesta lo siguiente: “No nos preocupa eso, lo que sí nos preocupa es que no se controla. No se abriga, no cuida su voz, no come fruta, y a veces dice algún disparate…pero lo del chico no”.

Amaia, carismática cantando e inigualable en el piano

Amaia estudia la carrera de piano de la que tan solo le faltan por cursar dos años para terminar. Una formación que implica mucha disciplina y que la joven ha sabido llevar gracias a su esfuerzo y talento. “En el piano solo le quedan dos años. Su talento musical ahí es inigualable y todos los profesores se lo han dicho siempre. Cantar le sale solo, para ella es lo fácil”, dice su abuela e insiste en que su familia está preocupada con que, a consecuencia del boom mediático, la joven no termine lo que con tanto sacrificio ha conseguido con las teclas. “El piano implica mucha disciplina y a mi me da miedo que con esto ahora aparte un poco el estudio. Para esto hay que echar varias horas al día, si no no sale”, dice.

Según Javiera, desde muy pequeña su nieta ha estado relacionada con la música. Una alianza que ha explotado en diversos géneros como el flamenco, estilo que le apasiona. “Desde muy niña era todo un encanto, los sábados comemos todos juntos y ella desde pequeña nos cantaba esa canción de ‘Sarandonga'”, relata su abuela entusiasmada.

Fuera como sea, lo que está claro es que Amaia no está dejando a nadie indiferente. Su frescura se ha convertido en el sello que la diferencia del concursantes tipo de ‘OT’, algo que, unido a su talento y conocimiento musical, no solo la convierte en firme aspirante a ganadora de ‘Operación Triunfo 2017’, sino que la auguran una brillante trayectoria profesional más allá de los muros de la academia.