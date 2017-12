Expectación absoluta en la entrevista que Risto Mejide ha hecho a la periodista Pilar Eyre. Tras una semana de espera hemos podido ver en el ‘Chester’ a la Premio Planeta, que tal y como adelantaron los cebos del programa, ha contado datos de la supuesta hija bastarda del Rey Juan Carlos. En un ambiente distendido, la escritora se ha despachado bien a gusto despiste incluido. Y es que ha sacado a la luz un nuevo escándalo de la Casa de los Borbón, algo que traerá mucha cola en las próximas semanas. “¿Tú crees que el Rey solo tiene tres hijos? Puede que a lo mejor no sean solo tres…”, dejaba caer Pilar ante un Risto ensimismado, y continúa: “Hay un aristócrata que tiene un hijo o hija con un título nobiliario. Cuando se sepa, la gente se dará cuenta y va a decir… ¡Si es igual!”. El asombro de Risto ante esta confesión era equiparable al entusiasmo de saber más, algo que no le ha costado mucho trabajo al publicista ya que Pilar siguió contando: “Ha sido portada de revista, no son estos dos que ya han salido. Es una familia muy conocida de este país, de esta chica… bueno chico o chica”, ha dicho a Mejide añadiendo un gesto de asombro que evidenciaba la metedura de pata que estaba cometiendo revelando el sexo de la supuesta hija del Rey.

Tras estas sorprendentes declaraciones la escritora ha concluido diciendo que Juan Carlos era un gran seductor “equiparable a Julio Iglesias”, unas palabras que dejan en evidencia es estilo de ‘vida alegre’ que según Eyre ha llevado el emérito. Tras esta escandalosa confesión, la entrevista ha continuado con la revelación de algunos detalles más de la familia del Rey, entre los que han destacado el supuesto trauma que tiene Don Juan Carlos por el accidental fallecimiento de su hermano Alfonso en Estoril, y el gusto por la caza que comparten los reyes Felipe y Letizia: “Los reyes cazan. Se van de vacaciones a cacerías privadas, de hecho Letizia le regaló en su día un arma a Felipe. Los borbones tienen mucha atracción por las armas”.

Pilar Eyre, una chica de 22 años encerrada en un cuerpo de sesenta y seis

Una vez soltado el ‘bombazo’ de la noche, Pilar se ha dispuesto a hablar de ella. Una vida en la que el amor y constancia han marcado su hoja de ruta. Cañera por naturaleza, reconoce no sentirse acorde a su edad biológica: “Cuando veo en el espejo a una señora con canas y mayor alucino. Yo por dentro me siento de veintidós años”. Esta juventud contenida le ha hecho que experimente sensaciones a las que no muchos se atreverían. “En Internet yo jugaba a tener veintidós años y llamarme Calota. Ligué con un chico de 20 años y quedé con él, pero al verlo llegar…pensé que lo mejor era no decirle que era yo y dejarle creyendo en su fantasía”, cuenta Pilar haciendo gala de un extraordinario talento para contar historias.

Además de narrar estas anécdotas de su vida, también se ha atrevido a abrir la parcela más íntima de su persona. Casada en tres ocasiones, dos de ellas con el mismo hombre y padre de su único hijo, la escritora ha contado en detalle cómo fue la historia que la ha marcado de por vida: “Me separé de mi marido porque nos quisimos dar una oportunidad después del matrimonio. Cuando el enfermó me dijo que quería morirse a mi lado, así que quince días antes de morirse nos casamos de nuevo en el hospital“. Además Eyre ha querido contar a Risto el que para ella ha sido lo más difícil de su vida, el momento en el que comunicó a su hijo que su padre iba a morir. En medio de un instante televisivo sujeto a la lágrima entró en escena Ferri, el hijo de Pilar. Ambos se fundieron en un cariñoso abrazo después de que el empresario dijese unas emotivas palabras a su madre: “Eres la persona a la que más admiro en el mundo, no te lo he dicho nunca. Estoy orgulloso de ser tu hijo, ojalá todos los hijos sientan el mismo amor que yo siento por ti”.

Pilar Eyre: “El acoso sexual en el periodismo es bastante sutil”

Dejando atrás las lágrimas junto a su hijo Ferri, Pilar se reincorporó para hablar del tema que Risto ponía sobre la mesa, el acoso sexual en el trabajo. “En el caso del periodismo es todo bastante sutil. A mí un jefe me ha llamado al despacho y ha dicho a la secretaria que por favor no nos molestasen, acto seguido me ha intentado dar un beso. En la moral de antes decir que me había intentado besar a mí, que tenía un estilo de vida más liberal, era un poco tontería. Se lo hubieran tomado a risa”, cuenta la periodista, y añade: “En las redacciones se establece mucho contacto entre compañeros y al final se presta la situación a que pasen cosas, pero cuando se trata de un superior la cosa cambia“. Por otro lado, considera que quejarse de algún acercamiento que algún jefe suyo hubiera tenido hacia ella la habría terminado pasando factura a su carrera profesional.

[La descendencia del Rey Juan Carlos, a debate: ¿cuántos hijos tiene realmente?]

Con respecto a su profesión se considera valiente por haber conseguido hacerse un nombre en un mundo de hombres, sobre todo en la época en la que le tocó vivir su juventud. Actualmente Pilar Eyre se encuentra estable sentimentalmente junto a su pareja y no parece que vaya a colgar la pluma que con tanto manejo utiliza. Sus siempre incendiarias declaraciones la ponen una vez más en el punto de mira, un lugar del que pocas veces parece querer alejarse.